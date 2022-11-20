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https://sputniknews.com.tr/20221120/ak-parti-sozcusu-celik-bu-harekat-ulkemize-goz-dikenlere-her-sartta-cevap-verilecegini-gosteriyor-1063646700.html
AK Parti Sözcüsü Çelik: Bu harekat, ülkemize göz dikenlere her şartta cevap verileceğini gösteriyor
AK Parti Sözcüsü Çelik: Bu harekat, ülkemize göz dikenlere her şartta cevap verileceğini gösteriyor
AK Parti Sözcüsü Çelik, "Cumhurbaşkanımızın “bir gece ansızın gelebiliriz” sözü kesin kararlılığımızın ifadesidir. Çok geniş çaplı ve yüksek kabiliyetle icra... 20.11.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
ömer çelik
ak parti
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, TSK'nın Suriye ve Irak'a gerçekleştirilen Pençe Kilit Hava Harekatı ile ilgili açıklamada bulundu.Çelik sosyal medya hesabından şunları ifade etti:
https://sputniknews.com.tr/20221120/bakan-akar-ulkenin-guvenligine-kastedenlerden-yaptiklarinin-hesabini-sorduk-sormaya-devam-edecegiz-1063645749.html
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ömer çelik, ak parti, türk silahlı kuvvetleri (tsk)
ömer çelik, ak parti, türk silahlı kuvvetleri (tsk)

AK Parti Sözcüsü Çelik: Bu harekat, ülkemize göz dikenlere her şartta cevap verileceğini gösteriyor

09:55 20.11.2022
© AAAK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'na (MKYK) ilişkin parti genel merkezinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'na (MKYK) ilişkin parti genel merkezinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2022
© AA
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AK Parti Sözcüsü Çelik, "Cumhurbaşkanımızın “bir gece ansızın gelebiliriz” sözü kesin kararlılığımızın ifadesidir. Çok geniş çaplı ve yüksek kabiliyetle icra edilen bu harekat Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ülkemize göz dikenlere her hal ve şart altında cevap vereceğini tüm dünyaya gösteriyor." dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, TSK'nın Suriye ve Irak'a gerçekleştirilen Pençe Kilit Hava Harekatı ile ilgili açıklamada bulundu.
Çelik sosyal medya hesabından şunları ifade etti:
"Teröre nerede olursa olsun bedel ödetmeye devam ediyoruz. PENÇE KILIÇ HAVA HAREKÂTI ile bir kere daha gösteriyoruz; ülkemize göz dikenler en ağır bedelleri ödeyecekler. Cumhurbaşkanımızın “bir gece ansızın gelebiliriz” sözü kesin kararlılığımızın ifadesidir. Çok geniş çaplı ve yüksek kabiliyetle icra edilen bu harekat Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ülkemize göz dikenlere her hal ve şart altında cevap vereceğini tüm dünyaya gösteriyor. Terör insanlığın düşmanıdır. Türkiye bu insanlık düşmanlarına karşı hangi etiketlere sahip olurlarsa olsunlar en etkili mücadeleyi veren ülkedir. Hangi gücün himayesine girerlerse girsinler tüm terör örgütlerini bertaraf edecek güce sahibiz."
Bakan Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile Harekat Merkezi'nde - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2022
TÜRKİYE
Bakan Akar: Ülkenin güvenliğine kastedenlerden yaptıklarının hesabını sorduk, sormaya devam edeceğiz
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