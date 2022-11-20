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https://sputniknews.com.tr/20221120/aileler-kavga-etti-sokakta-oynayan-3-cocuk-tufekle-vuruldu-1063652544.html
Aileler kavga etti: Sokakta oynayan 3 çocuk tüfekle vuruldu
Aileler kavga etti: Sokakta oynayan 3 çocuk tüfekle vuruldu
Gaziantep'te, husumetli olan 2 aile kavga ederken, bu sırada sokakta oynayan 3 çocuk, tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesiyle yaralandı. 20.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-20T14:27+0300
2022-11-20T14:27+0300
türkiye
gaziantep
çocuk
tüfek
saldırı
kavga
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Sabah saatlerinde Şirinevler Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, husumetli 2 aile arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Bu sırada ateşlenen tüfekten çıkan saçmalar, sokakta oynayan 5 yaşındaki Sıraç Çeliktop, 9 yaşındaki Serdar Aşık ve 10 yaşındaki Zeki Avcı'ya isabet etti.İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahale sonrası yaralı 3 çocuk, kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan çocuklardan Sıraç Çeliktop'un sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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gaziantep, çocuk, tüfek, saldırı, kavga
gaziantep, çocuk, tüfek, saldırı, kavga

Aileler kavga etti: Sokakta oynayan 3 çocuk tüfekle vuruldu

14:27 20.11.2022
© DHAAileler kavga etti: Sokakta oynayan 3 çocuk tüfekle vuruldu
Aileler kavga etti: Sokakta oynayan 3 çocuk tüfekle vuruldu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2022
© DHA
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Gaziantep'te, husumetli olan 2 aile kavga ederken, bu sırada sokakta oynayan 3 çocuk, tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesiyle yaralandı.
Sabah saatlerinde Şirinevler Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, husumetli 2 aile arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Bu sırada ateşlenen tüfekten çıkan saçmalar, sokakta oynayan 5 yaşındaki Sıraç Çeliktop, 9 yaşındaki Serdar Aşık ve 10 yaşındaki Zeki Avcı'ya isabet etti.
İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahale sonrası yaralı 3 çocuk, kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan çocuklardan Sıraç Çeliktop'un sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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