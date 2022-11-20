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https://sputniknews.com.tr/20221120/abdurrahim-albayraktan-hayatini-kaybeden-torunuyla-ilgili-aciklama-uzuntumu-tarif-etmem-imkansiz-1063658648.html
Abdurrahim Albayrak'tan hayatını kaybeden torunuyla ilgili açıklama: Üzüntümü tarif etmem imkansız
Abdurrahim Albayrak'tan hayatını kaybeden torunuyla ilgili açıklama: Üzüntümü tarif etmem imkansız
Abdurrahim Albayrak, hayatını kaybeden 15 yaşındaki torunu için sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Torunum, gözbebeğim, Batuhan’ım bugün hakkın... 20.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-20T19:36+0300
2022-11-20T19:37+0300
abdurrahim albayrak
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torun
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Şişli'deki bir AVM'de öğle saatlerinde arkadaşları ile buluşmak için AVM'ye giden iş insanı Abdurrahim Albayrak'ın 15 yaşındaki torunu Batuhan Bostancı, 4'üncü kattan düşerek hayatını kaybetti.Abdurrahim Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Torunum, gözbebeğim, Batuhan’ım bugün hakkın rahmetine kavuştu. Üzüntümü tarif etmem imkansız. Allah masumlar masumu yavrumu cennet mekanına kabul eylesin. Bizlere de sabır versin. Ne söyleyeceğimi, nasıl davranacağımı inanın bilmiyorum. Cenaze namazımız 21 Kasım 2022 tarihinde ikindi namazına müteakip Eyüp Sultan Camii’nde kılınacaktır” ifadelerini kullandı.
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abdurrahim albayrak, torun
abdurrahim albayrak, torun

Abdurrahim Albayrak'tan hayatını kaybeden torunuyla ilgili açıklama: Üzüntümü tarif etmem imkansız

19:36 20.11.2022 (güncellendi: 19:37 20.11.2022)
© AA / Nevzat YıldırımAbdurrahim Albayrak
Abdurrahim Albayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2022
© AA / Nevzat Yıldırım
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Abdurrahim Albayrak, hayatını kaybeden 15 yaşındaki torunu için sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Torunum, gözbebeğim, Batuhan’ım bugün hakkın rahmetine kavuştu. Üzüntümü tarif etmem imkansız" ifadelerini kullandı.
Şişli'deki bir AVM'de öğle saatlerinde arkadaşları ile buluşmak için AVM'ye giden iş insanı Abdurrahim Albayrak'ın 15 yaşındaki torunu Batuhan Bostancı, 4'üncü kattan düşerek hayatını kaybetti.
Abdurrahim Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Torunum, gözbebeğim, Batuhan’ım bugün hakkın rahmetine kavuştu. Üzüntümü tarif etmem imkansız. Allah masumlar masumu yavrumu cennet mekanına kabul eylesin. Bizlere de sabır versin. Ne söyleyeceğimi, nasıl davranacağımı inanın bilmiyorum. Cenaze namazımız 21 Kasım 2022 tarihinde ikindi namazına müteakip Eyüp Sultan Camii’nde kılınacaktır” ifadelerini kullandı.
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