https://sputniknews.com.tr/20221120/abdurrahim-albayraktan-hayatini-kaybeden-torunuyla-ilgili-aciklama-uzuntumu-tarif-etmem-imkansiz-1063658648.html

Abdurrahim Albayrak'tan hayatını kaybeden torunuyla ilgili açıklama: Üzüntümü tarif etmem imkansız

Abdurrahim Albayrak'tan hayatını kaybeden torunuyla ilgili açıklama: Üzüntümü tarif etmem imkansız

Abdurrahim Albayrak, hayatını kaybeden 15 yaşındaki torunu için sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Torunum, gözbebeğim, Batuhan’ım bugün hakkın... 20.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-20T19:36+0300

2022-11-20T19:36+0300

2022-11-20T19:37+0300

abdurrahim albayrak

türkiye

torun

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Şişli'deki bir AVM'de öğle saatlerinde arkadaşları ile buluşmak için AVM'ye giden iş insanı Abdurrahim Albayrak'ın 15 yaşındaki torunu Batuhan Bostancı, 4'üncü kattan düşerek hayatını kaybetti.Abdurrahim Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Torunum, gözbebeğim, Batuhan’ım bugün hakkın rahmetine kavuştu. Üzüntümü tarif etmem imkansız. Allah masumlar masumu yavrumu cennet mekanına kabul eylesin. Bizlere de sabır versin. Ne söyleyeceğimi, nasıl davranacağımı inanın bilmiyorum. Cenaze namazımız 21 Kasım 2022 tarihinde ikindi namazına müteakip Eyüp Sultan Camii’nde kılınacaktır” ifadelerini kullandı.

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abdurrahim albayrak, torun