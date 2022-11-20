https://sputniknews.com.tr/20221120/abdurrahim-albayrakin-15-yasindaki-torunu-hayatini-kaybetti-1063654892.html

Abdurrahim Albayrak'ın 15 yaşındaki torunu hayatını kaybetti

Abdurrahim Albayrak'ın 15 yaşındaki torunu hayatını kaybetti

İş insanı Abdurrahim Albayrak'ın 15 yaşındaki torunu Batuhan Bostancı, Şişli Nişantaşı'ndaki AVM'nin dördüncü katından düşerek hayatını kaybetti. 20.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-20T16:14+0300

2022-11-20T16:14+0300

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yaşam

abdurrahim albayrak

avm

ölüm

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İş insanı Abdurrahim Albayrak'ın torunu 15 yaşındaki Batuhan Bostancı, Şişli'deki bir alışveriş merkezinin 4. katından düşerek hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Şişli'deki alışveriş merkezine giden Bostancı, 4. kattaki yemek katının balkonundan aşağıya düştü.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan incelemede Bostancı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.Bostancı'nın cenazesi Nişantaşı'ndaki özel bir hastanenin morguna kaldırıldı. Haberi alan yakınları ve arkadaşları da hastane önüne geldi.

https://sputniknews.com.tr/20221119/kilicdaroglunun-kardesi-celal-kilicdaroglu-hayatini-kaybetti-1063622904.html

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abdurrahim albayrak, avm, ölüm