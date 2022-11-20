Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20221120/abdnin-en-yasli-baskani-unvanini-tasiyan-biden-80-yasina-girdi-1063659031.html
ABD'nin 'en yaşlı başkanı' unvanını taşıyan Biden 80 yaşına girdi
ABD'nin 'en yaşlı başkanı' unvanını taşıyan Biden 80 yaşına girdi
ABD'nin 'en yaşlı başkanı' unvanının sahibi Joe Biden, bugün 80. yaşına girdi. Biden'ın başkanlık için tekrar yarışıp yarışmayacağı ise ABD'de tartışılan... 20.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-20T20:20+0300
2022-11-20T20:21+0300
joe biden
dünya
doğumgünü
yaşlı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/15/1062577679_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_537cbcd69a590ce1bd6465c2800a4f1c.jpg
Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Biden ailesinin bugün Joe Biden'ın 80. yaş gününü bir aile kahvaltısıyla kutladığını belirtti.Görev başındayken 80 yaşına giren ilk başkan unvanını kazanan Biden'ın doğum günü için kamuya açık herhangi bir etkinlik düzenlenmedi.Öte yandan Biden'ın doğum gününde en çok merak edilen sorulardan birisi de Biden'ın 2024'te tekrar başkanlık yarışına girip girmeyeceği oldu.Ülkede özellikle Cumhuriyetçi kesim Biden'ın başkanlık ofisi için 'mental ve fiziki olarak çok yaşlı' olduğunu savunurken, Biden sık sık bu soruya 'gayet iyiyim' yanıtını veriyor
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/15/1062577679_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e78cf0a512eece40bbb6a180f70f6d00.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
joe biden, doğumgünü, yaşlı
joe biden, doğumgünü, yaşlı

ABD'nin 'en yaşlı başkanı' unvanını taşıyan Biden 80 yaşına girdi

20:20 20.11.2022 (güncellendi: 20:21 20.11.2022)
© AFP 2022 / NICHOLAS KAMMJoe Biden
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2022
© AFP 2022 / NICHOLAS KAMM
Abone olTelegram
ABD'nin 'en yaşlı başkanı' unvanının sahibi Joe Biden, bugün 80. yaşına girdi. Biden'ın başkanlık için tekrar yarışıp yarışmayacağı ise ABD'de tartışılan konulardan birisi oldu.
Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Biden ailesinin bugün Joe Biden'ın 80. yaş gününü bir aile kahvaltısıyla kutladığını belirtti.
Görev başındayken 80 yaşına giren ilk başkan unvanını kazanan Biden'ın doğum günü için kamuya açık herhangi bir etkinlik düzenlenmedi.
Öte yandan Biden'ın doğum gününde en çok merak edilen sorulardan birisi de Biden'ın 2024'te tekrar başkanlık yarışına girip girmeyeceği oldu.
Ülkede özellikle Cumhuriyetçi kesim Biden'ın başkanlık ofisi için 'mental ve fiziki olarak çok yaşlı' olduğunu savunurken, Biden sık sık bu soruya 'gayet iyiyim' yanıtını veriyor
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала