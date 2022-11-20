https://sputniknews.com.tr/20221120/abdnin-en-yasli-baskani-unvanini-tasiyan-biden-80-yasina-girdi-1063659031.html

ABD'nin 'en yaşlı başkanı' unvanını taşıyan Biden 80 yaşına girdi

ABD'nin 'en yaşlı başkanı' unvanını taşıyan Biden 80 yaşına girdi

ABD'nin 'en yaşlı başkanı' unvanının sahibi Joe Biden, bugün 80. yaşına girdi. Biden'ın başkanlık için tekrar yarışıp yarışmayacağı ise ABD'de tartışılan... 20.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-20T20:20+0300

2022-11-20T20:20+0300

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joe biden

dünya

doğumgünü

yaşlı

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Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Biden ailesinin bugün Joe Biden'ın 80. yaş gününü bir aile kahvaltısıyla kutladığını belirtti.Görev başındayken 80 yaşına giren ilk başkan unvanını kazanan Biden'ın doğum günü için kamuya açık herhangi bir etkinlik düzenlenmedi.Öte yandan Biden'ın doğum gününde en çok merak edilen sorulardan birisi de Biden'ın 2024'te tekrar başkanlık yarışına girip girmeyeceği oldu.Ülkede özellikle Cumhuriyetçi kesim Biden'ın başkanlık ofisi için 'mental ve fiziki olarak çok yaşlı' olduğunu savunurken, Biden sık sık bu soruya 'gayet iyiyim' yanıtını veriyor

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2022

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Sputnik Türkiye

joe biden, doğumgünü, yaşlı