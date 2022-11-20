https://sputniknews.com.tr/20221120/abdde-gece-kulubune-silahli-saldiri-5-olu-18-yarali-1063651508.html
ABD'de gece kulübüne silahlı saldırı: 5 ölü, 18 yaralı
ABD'de gece kulübüne silahlı saldırı: 5 ölü, 18 yaralı
ABD'nin Colorado eyaletinde bir gece kulübünde meydana gelen silahlı saldırıda en az 5 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı. 20.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-20T13:44+0300
2022-11-20T13:44+0300
2022-11-20T13:44+0300
dünya
abd
gece kulübü
saldırı
silahlı saldırı
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ABD'nin Colorado eyaletindeki bir gece kulübüne silahlı saldırı düzenlendi. Colorado Springs kentinde bulunan Club Q gece kulübüne gelen bir şahıs etrafa rastgele ateş açtı. Silah seslerinin duyulmasının ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.Polis tarafından yapılan açıklamada, saldırıda en az 5 kişinin hayatını kaybettiği, 18 kişinin de yaralandığı aktarıldı. Hastaneye sevk edilen yaralıların sağlık durumuna ilişkin detaylar paylaşılmadı.
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abd, gece kulübü, saldırı, silahlı saldırı
abd, gece kulübü, saldırı, silahlı saldırı
ABD'de gece kulübüne silahlı saldırı: 5 ölü, 18 yaralı
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ABD'nin Colorado eyaletinde bir gece kulübünde meydana gelen silahlı saldırıda en az 5 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.
ABD'nin Colorado eyaletindeki bir gece kulübüne silahlı saldırı düzenlendi. Colorado Springs kentinde bulunan Club Q gece kulübüne gelen bir şahıs etrafa rastgele ateş açtı. Silah seslerinin duyulmasının ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.
Polis tarafından yapılan açıklamada, saldırıda en az 5 kişinin hayatını kaybettiği, 18 kişinin de yaralandığı aktarıldı. Hastaneye sevk edilen yaralıların sağlık durumuna ilişkin detaylar paylaşılmadı.