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ABD'de gece kulübüne silahlı saldırı: 5 ölü, 18 yaralı
ABD'de gece kulübüne silahlı saldırı: 5 ölü, 18 yaralı
ABD'nin Colorado eyaletinde bir gece kulübünde meydana gelen silahlı saldırıda en az 5 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı. 20.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-20T13:44+0300
2022-11-20T13:44+0300
dünya
abd
gece kulübü
saldırı
silahlı saldırı
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ABD'nin Colorado eyaletindeki bir gece kulübüne silahlı saldırı düzenlendi. Colorado Springs kentinde bulunan Club Q gece kulübüne gelen bir şahıs etrafa rastgele ateş açtı. Silah seslerinin duyulmasının ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.Polis tarafından yapılan açıklamada, saldırıda en az 5 kişinin hayatını kaybettiği, 18 kişinin de yaralandığı aktarıldı. Hastaneye sevk edilen yaralıların sağlık durumuna ilişkin detaylar paylaşılmadı.
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abd, gece kulübü, saldırı, silahlı saldırı
abd, gece kulübü, saldırı, silahlı saldırı

ABD'de gece kulübüne silahlı saldırı: 5 ölü, 18 yaralı

13:44 20.11.2022
© REUTERS / Jay PaulABD - polis - silahlı saldırı
ABD - polis - silahlı saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2022
© REUTERS / Jay Paul
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ABD'nin Colorado eyaletinde bir gece kulübünde meydana gelen silahlı saldırıda en az 5 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.
ABD'nin Colorado eyaletindeki bir gece kulübüne silahlı saldırı düzenlendi. Colorado Springs kentinde bulunan Club Q gece kulübüne gelen bir şahıs etrafa rastgele ateş açtı. Silah seslerinin duyulmasının ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.
Polis tarafından yapılan açıklamada, saldırıda en az 5 kişinin hayatını kaybettiği, 18 kişinin de yaralandığı aktarıldı. Hastaneye sevk edilen yaralıların sağlık durumuna ilişkin detaylar paylaşılmadı.
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