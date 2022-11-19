https://sputniknews.com.tr/20221119/zaharova-moskova-abnin-rusya-ile-iliskileri-gozden-gecirecegi-konusunda-yanilsamaya-kapilmiyor-1063626567.html
Zaharova: Moskova, AB'nin Rusya ile ilişkileri gözden geçireceği konusunda yanılsamaya kapılmıyor
Zaharova: Moskova, AB'nin Rusya ile ilişkileri gözden geçireceği konusunda yanılsamaya kapılmıyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, Moskova’nın AB içindeki Rusya ile ilişkilerle ilgili tartışmaların farkında olduğunu... 19.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-19T12:26+0300
2022-11-19T12:26+0300
2022-11-19T12:26+0300
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avrupa birliği
mariya zaharova
rusya dışişleri bakanlığı
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Zaharova, “Rusya ile ilişkiler konusunda uzun vadeli etkileşim yaklaşımlarını yeniden ele almaya yönelik AB içinde yürütülen tartışmaların farkındayız. Görünüşe göre, sonuçlar hakkında konuşmak için henüz çok erken, tartışmalar devam ediyor. Herhangi bir yanılsamaya kapılmıyoruz” dedi.Zaharova, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in AB ülkelerine önerdiği fikirlerin, AB'nin Rusya yönündeki stratejik vizyonuna dair en ufak bir ipucu bile içermediği, sadece Avrupa’daki yeni bölünmenin derinleşmesine yol açtığı ve birikmiş sorunları çözmek için herhangi bir reçete sunmadığını vurguladı.Daha önce Borrell, Brüksel’de düzenlenen AB Dışişleri Bakanlar Konseyi toplantısında, Rusya’ya yaptırım baskısını sürdürme ve uluslararası arenada izole etmeye çalışma kararının alındığını belirtmişti.
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rusya, ab, avrupa birliği, mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı
rusya, ab, avrupa birliği, mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı
Zaharova: Moskova, AB'nin Rusya ile ilişkileri gözden geçireceği konusunda yanılsamaya kapılmıyor
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Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, Moskova’nın AB içindeki Rusya ile ilişkilerle ilgili tartışmaların farkında olduğunu, ancak AB ile Rusya arasındaki ilişkilere yönelik uzun vadeli yaklaşımların olası yeniden gözden geçirilmesiyle ilgili yanılsamalara kapılmadığını belirtti.
Zaharova, “Rusya ile ilişkiler konusunda uzun vadeli etkileşim yaklaşımlarını yeniden ele almaya yönelik AB içinde yürütülen tartışmaların farkındayız. Görünüşe göre, sonuçlar hakkında konuşmak için henüz çok erken, tartışmalar devam ediyor. Herhangi bir yanılsamaya kapılmıyoruz” dedi.
Zaharova, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in AB ülkelerine önerdiği fikirlerin, AB'nin Rusya yönündeki stratejik vizyonuna dair en ufak bir ipucu bile içermediği, sadece Avrupa’daki yeni bölünmenin derinleşmesine yol açtığı ve birikmiş sorunları çözmek için herhangi bir reçete sunmadığını vurguladı.
Daha önce Borrell, Brüksel’de düzenlenen AB Dışişleri Bakanlar Konseyi toplantısında, Rusya’ya yaptırım baskısını sürdürme ve uluslararası arenada izole etmeye çalışma kararının alındığını belirtmişti.