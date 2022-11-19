https://sputniknews.com.tr/20221119/zaharova-moskova-abnin-rusya-ile-iliskileri-gozden-gecirecegi-konusunda-yanilsamaya-kapilmiyor-1063626567.html

Zaharova: Moskova, AB'nin Rusya ile ilişkileri gözden geçireceği konusunda yanılsamaya kapılmıyor

Zaharova: Moskova, AB'nin Rusya ile ilişkileri gözden geçireceği konusunda yanılsamaya kapılmıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, Moskova’nın AB içindeki Rusya ile ilişkilerle ilgili tartışmaların farkında olduğunu... 19.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-19T12:26+0300

2022-11-19T12:26+0300

2022-11-19T12:26+0300

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mariya zaharova

rusya dışişleri bakanlığı

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Zaharova, “Rusya ile ilişkiler konusunda uzun vadeli etkileşim yaklaşımlarını yeniden ele almaya yönelik AB içinde yürütülen tartışmaların farkındayız. Görünüşe göre, sonuçlar hakkında konuşmak için henüz çok erken, tartışmalar devam ediyor. Herhangi bir yanılsamaya kapılmıyoruz” dedi.Zaharova, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in AB ülkelerine önerdiği fikirlerin, AB'nin Rusya yönündeki stratejik vizyonuna dair en ufak bir ipucu bile içermediği, sadece Avrupa’daki yeni bölünmenin derinleşmesine yol açtığı ve birikmiş sorunları çözmek için herhangi bir reçete sunmadığını vurguladı.Daha önce Borrell, Brüksel’de düzenlenen AB Dışişleri Bakanlar Konseyi toplantısında, Rusya’ya yaptırım baskısını sürdürme ve uluslararası arenada izole etmeye çalışma kararının alındığını belirtmişti.

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rusya, ab, avrupa birliği, mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı