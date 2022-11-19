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Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattında arıza meydana geldi
Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattında arıza meydana geldi
Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı metro hattındaki teknik arıza nedeniyle seferler gecikmeli yapılıyor. 19.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-19T18:58+0300
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istanbul
metro
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Metro İstanbul, M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı metro hattında teknik arıza meydana geldiğini ve bu nedenle seferlerin gecikmeli olarak yapıldığını duyurdu.​​​​​​​Yaklaşık 1 saattir süren aksaklık nedeniyle Aksaray ve diğer metro duraklarında yoğunluk yaşandı.Arızanın giderilmesi için başlatılan çalışmalar sürüyor.
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istanbul, metro
istanbul, metro

Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattında arıza meydana geldi

18:58 19.11.2022 (güncellendi: 19:07 19.11.2022)
© AAMetro - İstanbul
Metro - İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2022
© AA
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Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı metro hattındaki teknik arıza nedeniyle seferler gecikmeli yapılıyor.
Metro İstanbul, M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı metro hattında teknik arıza meydana geldiğini ve bu nedenle seferlerin gecikmeli olarak yapıldığını duyurdu.
​​​​​​​Yaklaşık 1 saattir süren aksaklık nedeniyle Aksaray ve diğer metro duraklarında yoğunluk yaşandı.
Arızanın giderilmesi için başlatılan çalışmalar sürüyor.
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