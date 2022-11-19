https://sputniknews.com.tr/20221119/yenikapi-ataturk-havalimani-metro-hattinda-ariza-meydana-geldi-1063635004.html

Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattında arıza meydana geldi

Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattında arıza meydana geldi

Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı metro hattındaki teknik arıza nedeniyle seferler gecikmeli yapılıyor. 19.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-19T18:58+0300

2022-11-19T18:58+0300

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türkiye

istanbul

metro

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Metro İstanbul, M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı metro hattında teknik arıza meydana geldiğini ve bu nedenle seferlerin gecikmeli olarak yapıldığını duyurdu.​​​​​​​Yaklaşık 1 saattir süren aksaklık nedeniyle Aksaray ve diğer metro duraklarında yoğunluk yaşandı.Arızanın giderilmesi için başlatılan çalışmalar sürüyor.

türkiye

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istanbul, metro