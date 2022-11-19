https://sputniknews.com.tr/20221119/yenikapi-ataturk-havalimani-metro-hattinda-ariza-meydana-geldi-1063635004.html
Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattında arıza meydana geldi
Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattında arıza meydana geldi
Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı metro hattındaki teknik arıza nedeniyle seferler gecikmeli yapılıyor. 19.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-19T18:58+0300
2022-11-19T18:58+0300
2022-11-19T19:07+0300
türkiye
istanbul
metro
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104216/11/1042161198_0:149:3115:1901_1920x0_80_0_0_1d2be64541f5700233af88d3a86ca483.jpg
Metro İstanbul, M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı metro hattında teknik arıza meydana geldiğini ve bu nedenle seferlerin gecikmeli olarak yapıldığını duyurdu.Yaklaşık 1 saattir süren aksaklık nedeniyle Aksaray ve diğer metro duraklarında yoğunluk yaşandı.Arızanın giderilmesi için başlatılan çalışmalar sürüyor.
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104216/11/1042161198_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_ab31250ee85168fc691212d7e39a766a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
istanbul, metro
Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattında arıza meydana geldi
18:58 19.11.2022 (güncellendi: 19:07 19.11.2022) Abone ol
Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı metro hattındaki teknik arıza nedeniyle seferler gecikmeli yapılıyor.
Metro İstanbul, M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı metro hattında teknik arıza meydana geldiğini ve bu nedenle seferlerin gecikmeli olarak yapıldığını duyurdu.
Yaklaşık 1 saattir süren aksaklık nedeniyle Aksaray ve diğer metro duraklarında yoğunluk yaşandı.
Arızanın giderilmesi için başlatılan çalışmalar sürüyor.