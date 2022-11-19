https://sputniknews.com.tr/20221119/ukrayna-ordusunun-lisicansk-sehrini-bombalamasi-sonucu-2-sivil-oldu-1063635867.html

Ukrayna ordusunun Lisiçansk şehrini bombalaması sonucu 2 sivil öldü

Ukrayna ordusunun Lisiçansk şehrini bombalaması sonucu 2 sivil öldü

Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) Lisiçansk şehrinde, Ukrayna ordusunun düzenlediği topçu saldırısında, iki sivilin hayatını kaybettiği, dört sivilin de... 19.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-19T19:49+0300

2022-11-19T19:49+0300

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ukrayna krizi

lugansk

lugansk halk cumhuriyeti (lhc)

lisiçansk

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DHC Savaş Suçu Kontrol ve Koordinasyon Merkezi’nden yapılan açıklamada, “Lisiçansk yerleşim biriminin 155 milimetre kalibreli toplarla (1 mermi) ateşe maruz kalması sonucu iki sivil hayatını kaybetti ve dört kişi yaralandı” ifadesine yer verildi.155 milimetre kalibreli mermiler NATO ülkeleri tarafından kullanılıyor.

lugansk

lisiçansk

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lugansk, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), lisiçansk