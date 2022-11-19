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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221119/ukrayna-ordusunun-lisicansk-sehrini-bombalamasi-sonucu-2-sivil-oldu-1063635867.html
Ukrayna ordusunun Lisiçansk şehrini bombalaması sonucu 2 sivil öldü
Ukrayna ordusunun Lisiçansk şehrini bombalaması sonucu 2 sivil öldü
Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) Lisiçansk şehrinde, Ukrayna ordusunun düzenlediği topçu saldırısında, iki sivilin hayatını kaybettiği, dört sivilin de... 19.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-19T19:49+0300
2022-11-19T19:50+0300
ukrayna krizi
lugansk
lugansk halk cumhuriyeti (lhc)
lisiçansk
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DHC Savaş Suçu Kontrol ve Koordinasyon Merkezi’nden yapılan açıklamada, “Lisiçansk yerleşim biriminin 155 milimetre kalibreli toplarla (1 mermi) ateşe maruz kalması sonucu iki sivil hayatını kaybetti ve dört kişi yaralandı” ifadesine yer verildi.155 milimetre kalibreli mermiler NATO ülkeleri tarafından kullanılıyor.
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lugansk, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), lisiçansk
lugansk, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), lisiçansk

Ukrayna ordusunun Lisiçansk şehrini bombalaması sonucu 2 sivil öldü

19:49 19.11.2022 (güncellendi: 19:50 19.11.2022)
© Sputnik / Алексей Куденко / Multimedya arşivine gidinRusya- Ukrayna
Rusya- Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2022
© Sputnik / Алексей Куденко
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Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) Lisiçansk şehrinde, Ukrayna ordusunun düzenlediği topçu saldırısında, iki sivilin hayatını kaybettiği, dört sivilin de yaralandığı belirtildi.
DHC Savaş Suçu Kontrol ve Koordinasyon Merkezi’nden yapılan açıklamada, “Lisiçansk yerleşim biriminin 155 milimetre kalibreli toplarla (1 mermi) ateşe maruz kalması sonucu iki sivil hayatını kaybetti ve dört kişi yaralandı” ifadesine yer verildi.
155 milimetre kalibreli mermiler NATO ülkeleri tarafından kullanılıyor.
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