https://sputniknews.com.tr/20221119/ukrayna-ordusunun-lisicansk-sehrini-bombalamasi-sonucu-2-sivil-oldu-1063635867.html
Ukrayna ordusunun Lisiçansk şehrini bombalaması sonucu 2 sivil öldü
Ukrayna ordusunun Lisiçansk şehrini bombalaması sonucu 2 sivil öldü
Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) Lisiçansk şehrinde, Ukrayna ordusunun düzenlediği topçu saldırısında, iki sivilin hayatını kaybettiği, dört sivilin de... 19.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-19T19:49+0300
2022-11-19T19:49+0300
2022-11-19T19:50+0300
ukrayna krizi
lugansk
lugansk halk cumhuriyeti (lhc)
lisiçansk
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DHC Savaş Suçu Kontrol ve Koordinasyon Merkezi’nden yapılan açıklamada, “Lisiçansk yerleşim biriminin 155 milimetre kalibreli toplarla (1 mermi) ateşe maruz kalması sonucu iki sivil hayatını kaybetti ve dört kişi yaralandı” ifadesine yer verildi.155 milimetre kalibreli mermiler NATO ülkeleri tarafından kullanılıyor.
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lugansk, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), lisiçansk
lugansk, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), lisiçansk
Ukrayna ordusunun Lisiçansk şehrini bombalaması sonucu 2 sivil öldü
19:49 19.11.2022 (güncellendi: 19:50 19.11.2022) Abone ol
Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) Lisiçansk şehrinde, Ukrayna ordusunun düzenlediği topçu saldırısında, iki sivilin hayatını kaybettiği, dört sivilin de yaralandığı belirtildi.
DHC Savaş Suçu Kontrol ve Koordinasyon Merkezi’nden yapılan açıklamada, “Lisiçansk yerleşim biriminin 155 milimetre kalibreli toplarla (1 mermi) ateşe maruz kalması sonucu iki sivil hayatını kaybetti ve dört kişi yaralandı” ifadesine yer verildi.
155 milimetre kalibreli mermiler NATO ülkeleri tarafından kullanılıyor.