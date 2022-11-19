https://sputniknews.com.tr/20221119/turkiyenin-doha-buyukelcisi-turkiye-olarak-butun-imkanlarimizla-katarli-kardeslerimizin-yanindayiz-1063632654.html

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi: Türkiye olarak bütün imkanlarımızla Katarlı kardeşlerimizin yanındayız

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi: Türkiye olarak bütün imkanlarımızla Katarlı kardeşlerimizin yanındayız

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu, "Türkiye ve Katar markaları yalnız kendi ülkelerinde değil diğer ülkelerde ortak iş yapıp, küresel ve bölgesel... 19.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-19T17:38+0300

2022-11-19T17:38+0300

2022-11-19T17:38+0300

türkiye

cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı

2022 fifa dünya kupası

katar

mustafa göksu

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 2022 FIFA Dünya Kupası organizasyonu kapsamında, Katar'ın başkenti Doha'da, "Türkiye-Katar Ulus Markalama Paneli" düzenledi.Panelin açılışında konuşan Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Göksu, markalaşmanın önemine işaret ederek, Katar ve Türkiye'nin bu konuda güzel işler ortaya koyduğunu, Katar'ın spor alanını seçerek bu konuda bir marka haline geldiğini söyledi.Türkiye'nin ise insanların sofrasına, yaşam alanlarına sunabileceği birçok ürününün olduğunu dile getiren Göksu, bunların görünürlüğünün artmasıyla Türkiye'nin ticaret hacminin daha da artacağını ifade etti.'Katar ile birlikte düşünüyor, birlikte hareket ediyoruz'Katar-Türkiye ilişkilerinin her alanda iyi olduğunu vurgulayan Göksu, şunları kaydetti:Ulus markalama alanındaki faaliyetler ele alındıGöksu'nun konuşmasının ardından yapılan oturumda, uzmanlar tarafından Türkiye ve Katar'ın ulus markalama alanındaki faaliyetleri ile turizm, kültürel miras ve spor organizasyonlarının ulus markalamadaki rolü üzerine değerlendirmeler yapıldı.Al Jazeera'den gazeteci Khadija Benguenna'nın moderatörlüğündeki panelde, Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Genel Müdürü Murat Karagöz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Türkiye Marka Ofisi Koordinatörü Nur Özkan Erbay, Katar Al Sharq Medya Grubu Başkan Yardımcısı Jaber Al Harami söz aldı.

https://sputniknews.com.tr/20221119/fifa-baskani-infantinodan-katar-elestirilerine-tepki-ikiyuzlulukten-baska-bir-sey-degil-1063628271.html

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