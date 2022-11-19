Türkiye genelinde son bir haftada 2 bin 597 yasadışı göçmen sınır dışı edildi
21:49 19.11.2022 (güncellendi: 21:51 19.11.2022)
© İHA / MEHMET BASMACIEdirne’de güvenlik güçlerince yakalanan 227 Afganistan uyruklu göçmen, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İstanbul'a gönderildi.
© İHA / MEHMET BASMACI
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, 11-17 Kasım tarihlerinde ülke genelinde 4 bin 776 düzensiz göçmenin yakalandığını, 2 bin 597 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiğini açıkladı.
Göç İdaresi Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşıma göre, yurt genelinde son bir haftada 1853'ü Afganistan, 165'i Pakistan uyruklu toplam 4 bin 776 yasadışı göçmen yakalandı.
DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELEMİZ DEVAM EDİYOR— Göç İdaresi Başkanlığı (@Gocidaresi) November 19, 2022
11-17 Kasım’da;
📌𝟒.𝟕𝟕𝟔 düzensiz göçmen yakalandı.
📌𝟐.𝟓𝟗𝟕 düzensiz göçmen sınır dışı edildi.
2022’de;
📌𝟏𝟎𝟒.𝟐𝟕𝟐 yabancı sınır dışı edildi.
📌𝟏𝟖.𝟏𝟑𝟓 yabancının sınır dışı işlemleri ise sürüyor.#TürkiyeGöçüYönetiyor 🇹🇷 pic.twitter.com/gub85V6bIQ
Yasadışı yollarla ülkeye girdikleri tespit edilip yakalanan 1390'ı Afganistan, 426'sı Pakistan uyruklu toplam 2 bin 597 yasadışı göçmen sınır dışı edildi.
Yasadışı göçle mücadele kapsamında, 1 Ocak-17 Kasım tarihlerinde ülkelerine geri gönderilen düzensiz göçmen sayısı 58 bin 568'i Afganistan, 11 bin 622'si Pakistan olmak üzere 104 bin 272'ye ulaştı. 18 bin 135 yabancının sınır dışı işlemi ise sürüyor.
Sınırda alınan güvenlik tedbirleri sayesinde son bir haftada ülkeye yasadışı yollardan girişi engellenen düzensiz göçmen sayısı 3 bin 214 olarak kayıtlara geçti. Yılbaşından 17 Kasım'a kadar ülkeye girişi engellenen düzensiz göçmen sayısı da 251 bin 941 oldu.
Geri gönderme merkezlerinde ise 5 bin 38'i Afganistan, 3 bin 890'ı Pakistan olmak üzere 18 bin 135 düzensiz göçmen bulunuyor.