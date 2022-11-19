https://sputniknews.com.tr/20221119/tunus-ile-fransa-arasinda-200-milyon-euroluk-finans-anlasmasi-1063635239.html

Tunus ile Fransa arasında 200 milyon euro'luk finans anlaşması

Tunus ile Fransa arasında 200 milyon euro'luk finans anlaşması

Tunus ile Fransa arasında 200 milyon euro'luk finans anlaşması imzalandığı bildirildi. 19.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-19T19:05+0300

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türkiye

tunus

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Tunus Ekonomi ve Planlama Bakanlığı, Fransa ile imzalanan anlaşmaya ilişkin yazılı açıklama yaptı.Açıklamada, Tunus bütçesine katkı sağlayacak 200 milyon euro'luk anlaşmanın, Cerbe’de devam eden 18. Frankofon Zirvesi sırasında Tunus Ekonomi ve Planlama Bakanı Semir Said ile Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna tarafından imzalandığı belirtildi.Açıklamada finans anlaşmasının şartlarına ilişkin bilgi verilmedi.Tunus'ta yıllardır devam eden ekonomik kriz, Cumhurbaşkanı Kays Said'in 25 Temmuz 2021'de Meclisi askıya alan ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıran olağanüstü kararlarının ardından daha da derinleşmişti. Ülke, Kovid-19 salgını ve Ukrayna krizinin etkisiyle büyüyen ekonomik krizden kurtulmaya çalışıyor.

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