https://sputniknews.com.tr/20221119/tunus-ile-fransa-arasinda-200-milyon-euroluk-finans-anlasmasi-1063635239.html
Tunus ile Fransa arasında 200 milyon euro'luk finans anlaşması
Tunus ile Fransa arasında 200 milyon euro'luk finans anlaşması
Tunus ile Fransa arasında 200 milyon euro'luk finans anlaşması imzalandığı bildirildi. 19.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-19T19:05+0300
2022-11-19T19:05+0300
2022-11-19T19:05+0300
türkiye
tunus
fransa
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Tunus Ekonomi ve Planlama Bakanlığı, Fransa ile imzalanan anlaşmaya ilişkin yazılı açıklama yaptı.Açıklamada, Tunus bütçesine katkı sağlayacak 200 milyon euro'luk anlaşmanın, Cerbe’de devam eden 18. Frankofon Zirvesi sırasında Tunus Ekonomi ve Planlama Bakanı Semir Said ile Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna tarafından imzalandığı belirtildi.Açıklamada finans anlaşmasının şartlarına ilişkin bilgi verilmedi.Tunus'ta yıllardır devam eden ekonomik kriz, Cumhurbaşkanı Kays Said'in 25 Temmuz 2021'de Meclisi askıya alan ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıran olağanüstü kararlarının ardından daha da derinleşmişti. Ülke, Kovid-19 salgını ve Ukrayna krizinin etkisiyle büyüyen ekonomik krizden kurtulmaya çalışıyor.
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tunus, fransa, kays said
Tunus ile Fransa arasında 200 milyon euro'luk finans anlaşması
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Tunus ile Fransa arasında 200 milyon euro'luk finans anlaşması imzalandığı bildirildi.
Tunus Ekonomi ve Planlama Bakanlığı, Fransa ile imzalanan anlaşmaya ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, Tunus bütçesine katkı sağlayacak 200 milyon euro'luk anlaşmanın, Cerbe’de devam eden 18. Frankofon Zirvesi sırasında Tunus Ekonomi ve Planlama Bakanı Semir Said ile Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna tarafından imzalandığı belirtildi.
Açıklamada finans anlaşmasının şartlarına ilişkin bilgi verilmedi.
Tunus'ta yıllardır devam eden ekonomik kriz, Cumhurbaşkanı Kays Said'in 25 Temmuz 2021'de Meclisi askıya alan ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıran olağanüstü kararlarının ardından daha da derinleşmişti. Ülke, Kovid-19 salgını ve Ukrayna krizinin etkisiyle büyüyen ekonomik krizden kurtulmaya çalışıyor.