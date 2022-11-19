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https://sputniknews.com.tr/20221119/tokyo-valisinden-enerji-krizine-karsi-oneri-bogazli-kazak-giyin-1063621951.html
Tokyo Valisi'nden enerji krizine karşı öneri: Boğazlı kazak giyin
Tokyo Valisi'nden enerji krizine karşı öneri: Boğazlı kazak giyin
Japonya'da Tokyo Valisi Koike Yuriko, artan enerji fiyatları nedeniyle kabarık gelen faturaları düşürmek için "boğazlı kazak giyin" önerisinde bulundu. 19.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-19T01:54+0300
2022-11-19T01:55+0300
dünya
japonya
tokyo
vali
kazak
öneri
enerji
kriz
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Tokyo Valisi Koike Yuriko, enerji tüketiminin düşürülmesine ilişkin düzenlenen bir toplantıya katıldı.Koike başkent sakinlerine, artan enerji faturalarının düşürülmesini destekleyecek bir araç olarak boğazlı kazak giymeleri önerisinde bulundu.Macron'a atıfBoğazlı kazakların iş ortamında uygunluğuna dair bir soruyu, giydiği boğazlı kazaklarla dikkati çeken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a atıfta bulunarak yanıtlayan Koike, insanların Macron'dan ilham alması gerektiğini belirtti.Koike, kazakların sıcak olduğunu ve genel enerji tüketiminin düşürülebileceği bunun da karbondioksit emisyonunun azaltılmasıyla ilişkilendirilebileceğini dile getirdi.Avrupa'da bile Macron'un bu kazakların giyilmesinde ön ayak olduğunu kaydeden Koike, kazakların 'gerçekten sıcak olduğunu' söyledi.Koike, boğazlı kazakların kışın yaşanabilecek enerji krizinin üstesinden gelinmesi için bir araç olduğunu vurguladı.Espri konusu oldu Diğer yandan, sosyal medyada Koike'nin söz konusu ifadeleri espri konusu oldu.Bazı ülkelerde son aylarda, enerji tasarruf önlemleri kapsamında birtakım kararlar yürürlüğe girmiş ve halka tavsiyelerde bulunulmuştu.Enerji tasarrufu konusunda en dikkat çekici kararları alan ve tavsiyelerde bulunan ülke konumundaki Almanya'da Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck haziranda vatandaşlara "duş sürelerini kısa tutma" önerisinde bulunmuştu.Fransa'da temmuzda klima çalıştıran dükkanlara kapılarını kapalı tutma zorunluluğu getirilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221004/fransada-enerji-tasarrufu-icin-kalin-giyinme-trendi-macron-da-bogazli-kazakla-katildi-1061922313.html
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japonya, tokyo, vali, kazak, öneri, enerji, kriz
japonya, tokyo, vali, kazak, öneri, enerji, kriz

Tokyo Valisi'nden enerji krizine karşı öneri: Boğazlı kazak giyin

01:54 19.11.2022 (güncellendi: 01:55 19.11.2022)
© AP PhotoJaponya'da 'sağlıklı yaşam süresi' rekor kırdı
Japonya'da 'sağlıklı yaşam süresi' rekor kırdı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2022
© AP Photo
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Japonya'da Tokyo Valisi Koike Yuriko, artan enerji fiyatları nedeniyle kabarık gelen faturaları düşürmek için "boğazlı kazak giyin" önerisinde bulundu.
Tokyo Valisi Koike Yuriko, enerji tüketiminin düşürülmesine ilişkin düzenlenen bir toplantıya katıldı.
Koike başkent sakinlerine, artan enerji faturalarının düşürülmesini destekleyecek bir araç olarak boğazlı kazak giymeleri önerisinde bulundu.

Macron'a atıf

Boğazlı kazakların iş ortamında uygunluğuna dair bir soruyu, giydiği boğazlı kazaklarla dikkati çeken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a atıfta bulunarak yanıtlayan Koike, insanların Macron'dan ilham alması gerektiğini belirtti.
Koike, kazakların sıcak olduğunu ve genel enerji tüketiminin düşürülebileceği bunun da karbondioksit emisyonunun azaltılmasıyla ilişkilendirilebileceğini dile getirdi.
Avrupa'da bile Macron'un bu kazakların giyilmesinde ön ayak olduğunu kaydeden Koike, kazakların 'gerçekten sıcak olduğunu' söyledi.
Koike, boğazlı kazakların kışın yaşanabilecek enerji krizinin üstesinden gelinmesi için bir araç olduğunu vurguladı.

Espri konusu oldu

Diğer yandan, sosyal medyada Koike'nin söz konusu ifadeleri espri konusu oldu.
Bazı ülkelerde son aylarda, enerji tasarruf önlemleri kapsamında birtakım kararlar yürürlüğe girmiş ve halka tavsiyelerde bulunulmuştu.
Enerji tasarrufu konusunda en dikkat çekici kararları alan ve tavsiyelerde bulunan ülke konumundaki Almanya'da Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck haziranda vatandaşlara "duş sürelerini kısa tutma" önerisinde bulunmuştu.
Fransa'da temmuzda klima çalıştıran dükkanlara kapılarını kapalı tutma zorunluluğu getirilmişti.
Emmanuel Macron - Olaf Scholz - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2022
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Fransa'da enerji tasarrufu için kalın giyinme trendi: Macron da boğazlı kazakla katıldı
4 Ekim, 01:42
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