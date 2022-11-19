https://sputniknews.com.tr/20221119/the-global-times-bati-polonyadaki-fuze-olayindan-sonra-rusya-soylemini-onemli-olcude-degistirdi-1063625815.html

The Global Times: Batı, Polonya'daki füze olayından sonra Rusya söylemini önemli ölçüde değiştirdi

The Global Times: Batı, Polonya'daki füze olayından sonra Rusya söylemini önemli ölçüde değiştirdi

Çin gazetesi The Global Times, ABD ve Avrupa'da Ukrayna'daki uzun süreli çatışmalardan kaynaklanan yorgunluğun arttığını belirterek, Batılı ülkelerin... 19.11.2022, Sputnik Türkiye

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Kiev'in Moskova ile müzakere etmeyi reddetmedeki ısrarının Batı'nın sabrını çoktan tükettiğini vurgulayan gazete, “Olayla ilgili şiddetli tartışmalar, yalnızca Batı'da derinleşen bölünmeyi ortaya çıkarmakla kalmadı, aynı zamanda Avrupa ve ABD'nin uzayan krizden kaynaklanan yorgunluğu da gösterdi” ifadelerine yer verdi.ABD ve Avrupa’nın önde gelen ülkelerinin Rusya ile ilgili söylemlerinde önemli değişiklik olduğuna dikkat çeken gazete, “ABD ve Avrupa’nın önde gelen ülkeleri bu kez Baltık ülkelerini füzeyi fırlatanın Rusya değil Ukrayna olduğuna bir an önce ikna etmeye çalışırken, Zelenskiy her şeyi reddediyordu” ifadelerini kullandı.Genel olarak Polonya'da yaşanan füze olayının NATO üyelerinin sabrının alt sınırını sınadığına vurgu yapan gazete, ittifakın Rusya ile doğrudan bir çatışmaya girmeyeceğinin altını çizdi.

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