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https://sputniknews.com.tr/20221119/stalingrad-muharebesinin-donum-noktasi-sovyet-karsi-saldirisi-uranus-operasyonunun-80-yili-1063630751.html
Stalingrad Muharebesi'nin dönüm noktası: Sovyet karşı saldırısı, 'Uranüs Operasyonu'nun 80. yılı
Stalingrad Muharebesi'nin dönüm noktası: Sovyet karşı saldırısı, 'Uranüs Operasyonu'nun 80. yılı
İkinci Dünya Savaşı'nın dönüm noktası niteliğinde sayılan Stalingrad Savaşı'nda Sovyet karşı saldırısı, 19 Kasım 1942’de başladı. 'Uranüs Operasyonu' adı... 19.11.2022, Sputnik Türkiye
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Bugün, II. Dünya Savaşı’nın en önemli muharebelerinden biri olarak kabul edilen Stalingrad Muharebesi’nin dönüm noktası olan Sovyet karşı saldırısının yıl dönümü. Stalingrad Muharebesi'nde çatışmalar, 17 Eylül 1942'de başladı. Kızıl Ordu, 19 Kasım 1942’de karşı taarruza geçti. Sovyet Birlikleri tarafından başlatılan ve 5 gün süren karşı saldırıya 'Uranüs Operasyonu' adı verildi. Uranüs Operasyonu, 23 Kasım’ın erken saatlerinde Nazi askerlerinin Don Nehri’nin doğusunda kıstırılmasıyla sona erdi.Savaş, 2 Şubat 1943 tarihinde Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanyası ve müttefiklerine karşı zaferiyle sonuçlandı. Kızıl Ordu, Nazi mareşali Friedrich Paulus dahil yaklaşık 300 bin Alman askerini esir aldı.Sadece İkinci Dünya Savaşı'nın değil, askeri tarihin de en kanlı muharebelerinden biri olan Stalingrad Savaşı’na ait görüntüler:
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sscb, 2. dünya savaşı, nazi, kızıl ordu
sscb, 2. dünya savaşı, nazi, kızıl ordu

Stalingrad Muharebesi'nin dönüm noktası: Sovyet karşı saldırısı, 'Uranüs Operasyonu'nun 80. yılı

18:47 19.11.2022
© Sputnik / Grigoryi Zelma / Multimedya arşivine gidinStalingrad Zaferinin 75. yıldönümü
Stalingrad Zaferinin 75. yıldönümü - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2022
© Sputnik / Grigoryi Zelma
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İkinci Dünya Savaşı'nın dönüm noktası niteliğinde sayılan Stalingrad Savaşı'nda Sovyet karşı saldırısı, 19 Kasım 1942’de başladı. 'Uranüs Operasyonu' adı verilen karşı saldırıda, beş günün sonunda Alman 6. Ordusu kuşatıldı. Stalingrad Savaşı, 2 Şubat 1943'te Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanyası ve müttefiklerine karşı zaferiyle sonuçlandı.
Bugün, II. Dünya Savaşı’nın en önemli muharebelerinden biri olarak kabul edilen Stalingrad Muharebesi’nin dönüm noktası olan Sovyet karşı saldırısının yıl dönümü.

Stalingrad Muharebesi'nde çatışmalar, 17 Eylül 1942'de başladı. Kızıl Ordu, 19 Kasım 1942’de karşı taarruza geçti. Sovyet Birlikleri tarafından başlatılan ve 5 gün süren karşı saldırıya 'Uranüs Operasyonu' adı verildi.
© Sputnik / Georgiy Zelma / Multimedya arşivine gidinStalingrad Muharebesi
Stalingrad Muharebesi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2022
Stalingrad Muharebesi
© Sputnik / Georgiy Zelma
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Multimedya arşivine gidin
Uranüs Operasyonu, 23 Kasım’ın erken saatlerinde Nazi askerlerinin Don Nehri’nin doğusunda kıstırılmasıyla sona erdi.

Savaş, 2 Şubat 1943 tarihinde Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanyası ve müttefiklerine karşı zaferiyle sonuçlandı. Kızıl Ordu, Nazi mareşali Friedrich Paulus dahil yaklaşık 300 bin Alman askerini esir aldı.
© Sputnik / Grigoryi Zelma / Multimedya arşivine gidinStalingrad Zaferinin 75. yıldönümü
Stalingrad Zaferinin 75. yıldönümü - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2022
Stalingrad Zaferinin 75. yıldönümü
© Sputnik / Grigoryi Zelma
/
Multimedya arşivine gidin
© Sputnik / Grigoryi Zelma / Multimedya arşivine gidinStalingrad Zaferinin 75. yıldönümü
Stalingrad Zaferinin 75. yıldönümü - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2022
Stalingrad Zaferinin 75. yıldönümü
© Sputnik / Grigoryi Zelma
/
Multimedya arşivine gidin
Sadece İkinci Dünya Savaşı'nın değil, askeri tarihin de en kanlı muharebelerinden biri olan Stalingrad Savaşı’na ait görüntüler:
© Sputnik / Grigoryi Zelma / Multimedya arşivine gidinStalingrad Zaferinin 75. yıldönümü
Stalingrad Zaferinin 75. yıldönümü - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2022
Stalingrad Zaferinin 75. yıldönümü
© Sputnik / Grigoryi Zelma
/
Multimedya arşivine gidin
© Sputnik / Grigoryi Zelma / Multimedya arşivine gidinStalingrad Zaferinin 75. yıldönümü
Stalingrad Zaferinin 75. yıldönümü - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2022
Stalingrad Zaferinin 75. yıldönümü
© Sputnik / Grigoryi Zelma
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© Sputnik / George Zelma / Multimedya arşivine gidinStalingrad
Stalingrad - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2022
Stalingrad
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Stalingrad - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2022
Stalingrad
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