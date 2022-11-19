https://sputniknews.com.tr/20221119/stalingrad-muharebesinin-donum-noktasi-sovyet-karsi-saldirisi-uranus-operasyonunun-80-yili-1063630751.html

Stalingrad Muharebesi'nin dönüm noktası: Sovyet karşı saldırısı, 'Uranüs Operasyonu'nun 80. yılı

Stalingrad Muharebesi'nin dönüm noktası: Sovyet karşı saldırısı, 'Uranüs Operasyonu'nun 80. yılı

İkinci Dünya Savaşı'nın dönüm noktası niteliğinde sayılan Stalingrad Savaşı'nda Sovyet karşı saldırısı, 19 Kasım 1942’de başladı. 'Uranüs Operasyonu' adı... 19.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-19T18:47+0300

2022-11-19T18:47+0300

2022-11-19T18:47+0300

sscb

2. dünya savaşı

dünya

nazi

kızıl ordu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103207/77/1032077713_0:172:3000:1860_1920x0_80_0_0_e2cbe291396a54008405f783bc9a226b.jpg

Bugün, II. Dünya Savaşı’nın en önemli muharebelerinden biri olarak kabul edilen Stalingrad Muharebesi’nin dönüm noktası olan Sovyet karşı saldırısının yıl dönümü. Stalingrad Muharebesi'nde çatışmalar, 17 Eylül 1942'de başladı. Kızıl Ordu, 19 Kasım 1942’de karşı taarruza geçti. Sovyet Birlikleri tarafından başlatılan ve 5 gün süren karşı saldırıya 'Uranüs Operasyonu' adı verildi. Uranüs Operasyonu, 23 Kasım’ın erken saatlerinde Nazi askerlerinin Don Nehri’nin doğusunda kıstırılmasıyla sona erdi.Savaş, 2 Şubat 1943 tarihinde Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanyası ve müttefiklerine karşı zaferiyle sonuçlandı. Kızıl Ordu, Nazi mareşali Friedrich Paulus dahil yaklaşık 300 bin Alman askerini esir aldı.Sadece İkinci Dünya Savaşı'nın değil, askeri tarihin de en kanlı muharebelerinden biri olan Stalingrad Savaşı’na ait görüntüler:

sscb

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sscb, 2. dünya savaşı, nazi, kızıl ordu