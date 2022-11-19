https://sputniknews.com.tr/20221119/sanatci-gunseli-kato-kadinin-kadin-olmasi-icin-cocuk-dogurmasi-gerekir-1063625341.html

Sanatçı Günseli Kato: Kadının kadın olması için çocuk doğurması gerekir

Sanatçı Günseli Kato: Kadının kadın olması için çocuk doğurması gerekir

Bir televizyon programına katılan minyatür ve performans sanatçısı Günseli Kato, "Kadın çocuk doğurmuyorsa eksiği vardır. Kadının kadın olması için çocuk... 19.11.2022, Sputnik Türkiye

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dünya

günseli kato

japonya

kadın

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Oyuncu Ceyda Düvenci'nin sunduğu NTV'de yayınlanan Bambaşka Sohbetler isimli programın bu haftaki konuğu minyatür ve performans sanatçısı Günseli Kato oldu.Günseli Kato annelik üzerine açılan sohbet esnasında, "Çocuk doğurmak kadar güzel bir şey yok bir kadın için. Bir kadının çocuk doğurmuyorsa eksiği vardır, ben onu bilir onu söylerim, kadının kadın olması için çocuk doğurması gerekir" diye konuştu.Kato, şu ifadeleri kullandı:"Ekonomik durum, sağlık durumu ayrı mesele ama doğurduğunuz zaman mertebe katediyorsunuz unutmayın, insan olarak bir canlıya can vermek ve onu büyütmek... Erkekler için bunu söyleyemeyeceğim maalesef, kadınlar için çok önemli.İyi ki doğurdum ama gittim Japonya'da doğurdum, ben çok kalabalık bir aile, çok çocuğum olsun isteyen bir aile tahayyül ederdim, ama Japon'dan birçok çocuk olmaz... Bir tane yeter çok şükür Rabbim bana böyle güzel bir melez çocuk verdi."Japonya'daki yaşamıyla ilgili de konuşan Kato, "Japonya’da kadınlar sessiz ve sözsüzdür. Ben orada sabrımı ve kültürümü öğrendim" dedi.

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günseli kato, japonya, kadın