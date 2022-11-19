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https://sputniknews.com.tr/20221119/rusyanin-abd-buyukelcisi-antonov-rusya-abd-buyukelcisinin-yakinda-atanmasini-umuyor-1063625716.html
Rusya’nın ABD Büyükelçisi Antonov: Rusya, ABD büyükelçisinin yakında atanmasını umuyor
Rusya’nın ABD Büyükelçisi Antonov: Rusya, ABD büyükelçisinin yakında atanmasını umuyor
Rusya’nın ABD Büyükelçisi Antonov, Rusya’nın ABD büyükelçisinin yakında atanmasını ve büyükelçiliğin tam kapasite çalışmasını umduğunu belirtti. 19.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-19T11:38+0300
2022-11-19T11:38+0300
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rusya
abd
antonov
anatoliy antonov
büyükelçi
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Rusya'nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov. gazetecilere verdiği demeçte, Rusya'nın ABD'de ikili ilişkileri kesintiye uğratma niyeti görmediğini, yakın zamanda yeni bir büyükelçinin atanmasını ve Moskova'daki büyükelçiliğin tam teşekküllü bir şekilde çalışmaya başlamasını umduğunu söyledi.Antonov, "Temasları kesmeye gerek olmadığı, diplomatik ilişkileri kesmeye gerek olmadığını düşünüyoruz. Bunun yanlış bir karar olacağına inanıyorum ve bence Amerikan tarafının ilişkileri kesme gibi bir niyeti yok. Yakın gelecekte Rusya'ya atanacak ABD büyükelçisinin onaylanacağını ve büyükelçiliğin tam kapasite çalışacağını umuyoruz" dedi.ABD Başkanı Joe Biden daha önce Rusya büyükelçiliği görevi için Dışişleri Bakanlığı çalışanı Lynn Tracy'yi önermişti. Rusya, ABD Senatosunda onaylanması gereken adaya onay vermişti.
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rusya, abd, antonov, anatoliy antonov, büyükelçi
rusya, abd, antonov, anatoliy antonov, büyükelçi

Rusya’nın ABD Büyükelçisi Antonov: Rusya, ABD büyükelçisinin yakında atanmasını umuyor

11:38 19.11.2022
© SputnikAnatoliy Antonov
Anatoliy Antonov - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2022
© Sputnik
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Rusya’nın ABD Büyükelçisi Antonov, Rusya’nın ABD büyükelçisinin yakında atanmasını ve büyükelçiliğin tam kapasite çalışmasını umduğunu belirtti.
Rusya'nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov. gazetecilere verdiği demeçte, Rusya'nın ABD'de ikili ilişkileri kesintiye uğratma niyeti görmediğini, yakın zamanda yeni bir büyükelçinin atanmasını ve Moskova'daki büyükelçiliğin tam teşekküllü bir şekilde çalışmaya başlamasını umduğunu söyledi.
Antonov, "Temasları kesmeye gerek olmadığı, diplomatik ilişkileri kesmeye gerek olmadığını düşünüyoruz. Bunun yanlış bir karar olacağına inanıyorum ve bence Amerikan tarafının ilişkileri kesme gibi bir niyeti yok. Yakın gelecekte Rusya'ya atanacak ABD büyükelçisinin onaylanacağını ve büyükelçiliğin tam kapasite çalışacağını umuyoruz" dedi.
ABD Başkanı Joe Biden daha önce Rusya büyükelçiliği görevi için Dışişleri Bakanlığı çalışanı Lynn Tracy'yi önermişti. Rusya, ABD Senatosunda onaylanması gereken adaya onay vermişti.
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