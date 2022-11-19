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https://sputniknews.com.tr/20221119/rusyada-dogalgaz-boru-hattinda-patlama-1063631626.html
Rusya’da doğalgaz boru hattında patlama
Rusya’da doğalgaz boru hattında patlama
Rusya’nın batısındaki Leningrad Bölgesi’nde, bir doğalgaz boru hattında patlamanın meydana geldiği belirtildi. 19.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-19T16:44+0300
2022-11-19T17:43+0300
dünya
rusya
leningrad
aleksandr drozdenko
doğalgaz boru hattı
doğalgaz
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Leningrad Valisi Aleksandr Drozdenko, “Leningrad Bölgesi’nde bir doğalgaz boru hattında patlama meydana geldi. Vatandaş için bir tehlike söz konusu değil. Yangının yayılma tehlikesi yok” açıklamasında bulundu.Drozdenko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “İtfaiyeciler ve kurtarıcılar, Berngardovka ile Kovalevo arasındaki doğal gaz boru hattında meydana gelen patlamanın neden olduğu yangını söndürmeye çalışıyor” diye yazdı.Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, boru hattındaki patlamanın basınç kaybı sebebiyle meydana geldiğini açıkladı.
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rusya, leningrad, aleksandr drozdenko, doğalgaz boru hattı, doğalgaz
rusya, leningrad, aleksandr drozdenko, doğalgaz boru hattı, doğalgaz

Rusya’da doğalgaz boru hattında patlama

16:44 19.11.2022 (güncellendi: 17:43 19.11.2022)
© SputnikRusya’da doğalgaz boru hattında patlama
Rusya’da doğalgaz boru hattında patlama - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2022
© Sputnik
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Rusya’nın batısındaki Leningrad Bölgesi’nde, bir doğalgaz boru hattında patlamanın meydana geldiği belirtildi.
Leningrad Valisi Aleksandr Drozdenko, “Leningrad Bölgesi’nde bir doğalgaz boru hattında patlama meydana geldi. Vatandaş için bir tehlike söz konusu değil. Yangının yayılma tehlikesi yok” açıklamasında bulundu.
Drozdenko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “İtfaiyeciler ve kurtarıcılar, Berngardovka ile Kovalevo arasındaki doğal gaz boru hattında meydana gelen patlamanın neden olduğu yangını söndürmeye çalışıyor” diye yazdı.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, boru hattındaki patlamanın basınç kaybı sebebiyle meydana geldiğini açıkladı.
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