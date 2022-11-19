https://sputniknews.com.tr/20221119/rusyada-dogalgaz-boru-hattinda-patlama-1063631626.html

Rusya’da doğalgaz boru hattında patlama

Rusya’da doğalgaz boru hattında patlama

Rusya’nın batısındaki Leningrad Bölgesi’nde, bir doğalgaz boru hattında patlamanın meydana geldiği belirtildi. 19.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-19T16:44+0300

2022-11-19T16:44+0300

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dünya

rusya

leningrad

aleksandr drozdenko

doğalgaz boru hattı

doğalgaz

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Leningrad Valisi Aleksandr Drozdenko, “Leningrad Bölgesi’nde bir doğalgaz boru hattında patlama meydana geldi. Vatandaş için bir tehlike söz konusu değil. Yangının yayılma tehlikesi yok” açıklamasında bulundu.Drozdenko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “İtfaiyeciler ve kurtarıcılar, Berngardovka ile Kovalevo arasındaki doğal gaz boru hattında meydana gelen patlamanın neden olduğu yangını söndürmeye çalışıyor” diye yazdı.Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, boru hattındaki patlamanın basınç kaybı sebebiyle meydana geldiğini açıkladı.

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rusya, leningrad, aleksandr drozdenko, doğalgaz boru hattı, doğalgaz