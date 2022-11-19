https://sputniknews.com.tr/20221119/rusyada-bir--binada-meydana-gelen-gaz-patlamasinda-7-kisi-oldu-1063625619.html

Rusya’da bir binada meydana gelen gaz patlamasında 7 kişi öldü

Rusya’da bir binada meydana gelen gaz patlamasında 7 kişi öldü

Rusya'nın Uzak Doğusundaki Sahalin Bölgesi’ne bağlı Tımovskiy kentindeki bir binada doğalgazın neden olduğu patlamada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını... 19.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-19T11:36+0300

2022-11-19T11:36+0300

2022-11-19T11:36+0300

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rusya

patlama

doğalgaz

doğalgaz boru hattı

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Sahalin Bölgesi Valisi Valeriy Limarenko, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Tımovskiy kentindeki bir binada meydana gelen gaz patlamasında 3’ü çocuk 7 kişinin öldüğünü, enkaz altındaki 3 kişi kurtarma çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.Limarenko, “Saat 16:45'e (TSİ 8:45) Tımovskiy'deki bir binada meydana gelen gaz patlamasında 3'ü çocuk 7 kişi hayatını kaybetti. 3 kişinin daha kurtarılması çalışmaları sürüyor” ifadelerini kullandı.Vali, doğalgaz patlaması sonucunda yıkılan binada toplam 33 kişinin yaşadığını belirtti.

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rusya, patlama, doğalgaz, doğalgaz boru hattı