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https://sputniknews.com.tr/20221119/rusyada-bir--binada-meydana-gelen-gaz-patlamasinda-7-kisi-oldu-1063625619.html
Rusya’da bir binada meydana gelen gaz patlamasında 7 kişi öldü
Rusya’da bir binada meydana gelen gaz patlamasında 7 kişi öldü
Rusya'nın Uzak Doğusundaki Sahalin Bölgesi’ne bağlı Tımovskiy kentindeki bir binada doğalgazın neden olduğu patlamada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını... 19.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-19T11:36+0300
2022-11-19T11:36+0300
dünya
rusya
patlama
doğalgaz
doğalgaz boru hattı
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Sahalin Bölgesi Valisi Valeriy Limarenko, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Tımovskiy kentindeki bir binada meydana gelen gaz patlamasında 3’ü çocuk 7 kişinin öldüğünü, enkaz altındaki 3 kişi kurtarma çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.Limarenko, “Saat 16:45'e (TSİ 8:45) Tımovskiy'deki bir binada meydana gelen gaz patlamasında 3'ü çocuk 7 kişi hayatını kaybetti. 3 kişinin daha kurtarılması çalışmaları sürüyor” ifadelerini kullandı.Vali, doğalgaz patlaması sonucunda yıkılan binada toplam 33 kişinin yaşadığını belirtti.
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rusya, patlama, doğalgaz, doğalgaz boru hattı
rusya, patlama, doğalgaz, doğalgaz boru hattı

Rusya’da bir binada meydana gelen gaz patlamasında 7 kişi öldü

11:36 19.11.2022
© Sputnik / Olga SmolskayaRusya - hastane - ambulans
Rusya - hastane - ambulans - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2022
© Sputnik / Olga Smolskaya
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Rusya'nın Uzak Doğusundaki Sahalin Bölgesi’ne bağlı Tımovskiy kentindeki bir binada doğalgazın neden olduğu patlamada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti.
Sahalin Bölgesi Valisi Valeriy Limarenko, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Tımovskiy kentindeki bir binada meydana gelen gaz patlamasında 3’ü çocuk 7 kişinin öldüğünü, enkaz altındaki 3 kişi kurtarma çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.
Limarenko, “Saat 16:45'e (TSİ 8:45) Tımovskiy'deki bir binada meydana gelen gaz patlamasında 3'ü çocuk 7 kişi hayatını kaybetti. 3 kişinin daha kurtarılması çalışmaları sürüyor” ifadelerini kullandı.
Vali, doğalgaz patlaması sonucunda yıkılan binada toplam 33 kişinin yaşadığını belirtti.
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