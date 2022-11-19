https://sputniknews.com.tr/20221119/rusya-polonyanin-lavrovun-agit-bakanlar-konseyine-katilimini-reddetme-kararina-tepki-gosterdi-1063631307.html

Rusya, Polonya'nın Lavrov'un AGİT Bakanlar Konseyi'ne katılımını reddetme kararına tepki gösterdi

Rusya, Polonya'nın Lavrov'un AGİT Bakanlar Konseyi'ne katılımını reddetme kararına tepki gösterdi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Polonya'nın Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Lodz'da düzenlenecek Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dışişleri... 19.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-19T16:40+0300

2022-11-19T16:40+0300

2022-11-19T16:40+0300

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agit

avrupa güvenlik ve işbirliği teşkilatı (agit)

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, “AGİT'tin şu anki dönem başkanı olan Polonya'nın Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un 1-2 Aralık'ta Lodz kentinde yapılacak AGİT Dışişleri Bakanları Konseyi'nin toplantısına katılmasını reddetme kararı, eşi görülmemiş ve kışkırtıcı niteliktedir” denildi.Söz konusu kararın, 57 ülkenin eşit şartlarda egemen ve bağımsız devletler olarak katıldığı organizasyonun başkan statüsüyle bağdaşmadığı vurgulanan açıklamada, Varşova'nın yıl boyunca AGİT'in temellerini yıktığı, kilit faaliyetlerin çoğunun iptal edildiği veya ‘vekil’ formatta gerçekleştirildiği kaydedildi.

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rusya, polonya, agit, avrupa güvenlik ve işbirliği teşkilatı (agit)