https://sputniknews.com.tr/20221119/rusya-insan-haklari-konseyinden-ukrayna-ordusunun-sorusturulmasi-icin-komisyon-kurulmasi-cagrisi-1063629816.html
Rusya İnsan Hakları Konseyi’nden Ukrayna ordusunun soruşturulması için komisyon kurulması çağrısı
Rusya İnsan Hakları Konseyi’nden Ukrayna ordusunun soruşturulması için komisyon kurulması çağrısı
Rusya İnsan Hakları Konseyi, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ve onların saflarında savaşan yabancı paralı askerlerin suçlarını araştırmak için uluslararası bir... 19.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-19T14:49+0300
2022-11-19T14:49+0300
2022-11-19T14:49+0300
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Rusya İnsan Hakları Konseyi'nden yapılan açıklamada, konseyin, uluslararası ve ulusal hukuka uygun olarak bilinen tüm gerçeklerin ‘kapsamlı bir şekilde soruşturulması’ ve ‘sorumluların cezalandırılması’ çağrısında bulunduğu belirtildi.Açıklamada, “Avrupalı insan hakları savunucularına yönelik çağrılarımızın yanıtsız kalabileceğini veya Avrupalı politikacıların baskıları nedeniyle değerlendirmelerine müdahale edilebileceğini göz önünde bulundurarak, çağrımızı öncelikle BM'ye, Asya, Afrika ve Latin Amerika'daki insan hakları kuruluşlarına yöneltiyoruz” denildi.17 Kasım'da, Batılı ülkelerden askeri danışmanların öncülüğündeki Ukraynalı askerleri, Herson şehrinde Dinyeper'ın sol yakasına gitmeyen Rus yanlısı 39 aktivisti kurşuna dizerek idam etmişti.18 Kasım’da Ukrayna ordusuna teslim olan Rus askerlerin kurşuna dizilerek öldürüldüğü anların görüntüleri paylaşılmıştı.Birleşmiş Milletler (BM), Rus savaş esirlerinin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından öldürüldüğüne dair görüntülerin soruşturulması çağrısında bulunmuştu.
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rusya, rusya insan hakları konseyi, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, soruşturma
Rusya İnsan Hakları Konseyi’nden Ukrayna ordusunun soruşturulması için komisyon kurulması çağrısı
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Rusya İnsan Hakları Konseyi, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ve onların saflarında savaşan yabancı paralı askerlerin suçlarını araştırmak için uluslararası bir komisyon kurulması çağrısında bulundu.
Rusya İnsan Hakları Konseyi'nden yapılan açıklamada, konseyin, uluslararası ve ulusal hukuka uygun olarak bilinen tüm gerçeklerin ‘kapsamlı bir şekilde soruşturulması’ ve ‘sorumluların cezalandırılması’ çağrısında bulunduğu belirtildi.
Açıklamada, “Avrupalı insan hakları savunucularına yönelik çağrılarımızın yanıtsız kalabileceğini veya Avrupalı politikacıların baskıları nedeniyle değerlendirmelerine müdahale edilebileceğini göz önünde bulundurarak, çağrımızı öncelikle BM'ye, Asya, Afrika ve Latin Amerika'daki insan hakları kuruluşlarına yöneltiyoruz” denildi.
17 Kasım'da, Batılı ülkelerden askeri danışmanların öncülüğündeki Ukraynalı askerleri, Herson şehrinde Dinyeper'ın sol yakasına gitmeyen Rus yanlısı 39 aktivisti kurşuna dizerek idam etmişti.
18 Kasım’da Ukrayna ordusuna teslim olan Rus askerlerin kurşuna dizilerek öldürüldüğü anların görüntüleri paylaşılmıştı.
Birleşmiş Milletler (BM), Rus savaş esirlerinin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından öldürüldüğüne dair görüntülerin soruşturulması çağrısında bulunmuştu.