https://sputniknews.com.tr/20221119/rusya-insan-haklari-konseyinden-ukrayna-ordusunun-sorusturulmasi-icin-komisyon-kurulmasi-cagrisi-1063629816.html

Rusya İnsan Hakları Konseyi’nden Ukrayna ordusunun soruşturulması için komisyon kurulması çağrısı

Rusya İnsan Hakları Konseyi’nden Ukrayna ordusunun soruşturulması için komisyon kurulması çağrısı

Rusya İnsan Hakları Konseyi, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ve onların saflarında savaşan yabancı paralı askerlerin suçlarını araştırmak için uluslararası bir... 19.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-19T14:49+0300

2022-11-19T14:49+0300

2022-11-19T14:49+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya insan hakları konseyi

ukrayna

ukrayna krizi

ukrayna ordusu

soruşturma

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/17/1060299519_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_de1419881a88377bd79aad1f872c8ae7.jpg

Rusya İnsan Hakları Konseyi'nden yapılan açıklamada, konseyin, uluslararası ve ulusal hukuka uygun olarak bilinen tüm gerçeklerin ‘kapsamlı bir şekilde soruşturulması’ ve ‘sorumluların cezalandırılması’ çağrısında bulunduğu belirtildi.Açıklamada, “Avrupalı insan hakları savunucularına yönelik çağrılarımızın yanıtsız kalabileceğini veya Avrupalı politikacıların baskıları nedeniyle değerlendirmelerine müdahale edilebileceğini göz önünde bulundurarak, çağrımızı öncelikle BM'ye, Asya, Afrika ve Latin Amerika'daki insan hakları kuruluşlarına yöneltiyoruz” denildi.17 Kasım'da, Batılı ülkelerden askeri danışmanların öncülüğündeki Ukraynalı askerleri, Herson şehrinde Dinyeper'ın sol yakasına gitmeyen Rus yanlısı 39 aktivisti kurşuna dizerek idam etmişti.18 Kasım’da Ukrayna ordusuna teslim olan Rus askerlerin kurşuna dizilerek öldürüldüğü anların görüntüleri paylaşılmıştı.Birleşmiş Milletler (BM), Rus savaş esirlerinin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından öldürüldüğüne dair görüntülerin soruşturulması çağrısında bulunmuştu.

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya insan hakları konseyi, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, soruşturma