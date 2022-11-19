https://sputniknews.com.tr/20221119/rus-birlikleri-ukrayna-ordusunun-kupyansk-yonundeki-saldirisini-puskurttu-1063631127.html

Rus birlikleri, Ukrayna ordusunun Kupyansk yönündeki saldırısını püskürttü

Rus birlikleri, Ukrayna ordusunun Kupyansk yönündeki saldırısını püskürttü

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rus birliklerinin Ukrayna ordusu ve paralı askerlerinin Kupyansk yönündeki saldırılarını püskürttüğü... 19.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-19T16:01+0300

2022-11-19T16:01+0300

2022-11-19T16:01+0300

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ukrayna krizi

lugansk

lugansk halk cumhuriyeti (lhc)

donetsk

donetsk halk cumhuriyeti (dnr)

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Yabancı paralı askerlerin takviye edildiği Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin taktik gruplarının Harkov bölgesindeki Perşotravneve, Kislovka, Krahmalnoye yerleşimlerinden saldırı girişiminde bulundukları ifade edildi.Açıklamada, “Rus topçu birlikleri ile savaş uçaklarının koordineli eylemleri sonucunda aralarında yabancı paralı askerlerin de olduğu 60'tan fazla Ukraynalı asker, 3 tank, 1 piyade muharebe aracı ve 2 kamyonet imha edildi” denildi.Açıklamaya göre, Krasnıy Liman yönünde Rus birlikleri, Ukrayna güçlerinin Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin (LHC) Çervonopopovka, ve Ploşanki’ye yönelik saldırılarını püskürtü.Buradaki çatışmalarda 3 piyade muharebe aracı, 2 zırhlı muharebe aracı ve çok sayıda Ukrayna askeri imha edildi.Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) saldırı operasyonları sırasında Rus birlikleri 120'den fazla Ukrayna askeri, 2 tank, 3 zırhlı muharebe aracı ve farklı amaçlarla kullanılan 7 aracı imha etti.Rus operasyonel-taktik ve hava birimlerinin yanı sıra füze birlikleri ve topçuları, son 24 saat içinde 176 noktada Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 9 komuta merkezini, 86 topçu biriminin yanı sıra, çok sayıda asker ve teçhizatı etkisiz hale getirerek, 1 Amerikan AN / TPQ-50 radar sistemi yok etti.Ayrıca, Rus hava savunma sistemleri 10 insansız hava aracını düşürdü.

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