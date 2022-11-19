https://sputniknews.com.tr/20221119/ruhsatsiz-tabancayla-yakalanan-adam-devletimiz-ruhsat-vermiyor-mecbur-ruhsatsiz-tasiyorum-1063624648.html

Ruhsatsız tabancayla yakalanan adam: 'Devletimiz ruhsat vermiyor, mecbur ruhsatsız taşıyorum'

Ruhsatsız tabancayla yakalanan adam: 'Devletimiz ruhsat vermiyor, mecbur ruhsatsız taşıyorum'

Aksaray’da ruhsatsız tabancayla yakalanan adam, kendini “Devletimiz ruhsat vermiyor, mecbur ruhsatsız taşıyorum" ifadeleriyle savundu. 19.11.2022, Sputnik Türkiye

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yaşam

aksaray

uygulama

tabanca

ruhsat

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Aksaray Ereğli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri ve mahalle bekçileri durumundan şüphelendikleri otomobili durdurdu. Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen Bayram B.’nin tedirgin hal ve hareketlerinden şüphelenen ekipler Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde araç ve üst araması yaptı. Şahsın üzerinde yapılan aramada her hangi bir suç unsuruna rastlanmazken, araç içerisinde bekçiler tarafından yapılan aramada koltuk arasına gizlenmiş ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 10 mermi ele geçirildi.'Biz de isteriz ruhsatlı silahımız olsun'Araçta silahın bulunmasının ardından, tarım ve hayvancılıkla uğraştığını belirterek silah taşımaya mecbur olduğunu dile getiren sürücü, “Ruhsatlı devletimiz vermediği için mecbur ruhsatsız alıyoruz. Yani biz de isteriz yani ruhsatlı silahımız olsun. Arazide bizde kendimizi koruyalım. Yani kendimce tedbir almaya çalışıyorum” dedi. Sürücü gözaltına alınırken, ruhsatsız tabanca ve mermilere el konuldu.Sürücü ifadesi alınmak üzere Aksaray Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

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