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https://sputniknews.com.tr/20221119/pariste-sari-yelekler-4-yilinda-da-sokaga-indi-1063643111.html
Paris'te Sarı Yelekler 4. yılında da sokağa indi
Paris'te Sarı Yelekler 4. yılında da sokağa indi
Fransa’nın başkenti Paris’te Sarı Yelekler protestolarının 4. yılında eylemciler yeniden sokaklara indi. 19.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-19T23:49+0300
2022-11-19T23:49+0300
dünya
fransa
sarı yelekler
protesto
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Fransa'da sosyal adalet, daha fazla demokrasi ve vatandaşların girişimiyle düzenlenecek bir referandum isteyen Sarı Yelekler, eylemlerinin 4. yılında da Paris’te gösteri düzenledi.Yüzlerce kişinin katıldığı gösteride zaman zaman polis ile göstericiler arasında gergin anlar yaşandı.Borsa Meydanı’nda başlayan ve Anne-Marie Carriere Meydanı’nda son bulan gösteri güzergahında göstericiler bazı çöp bidonlarını ateşe verdi.Başta akaryakıt zamları ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak 17 Kasım 2018'de Fransa’da başlayan sarı yelekliler hareketi, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un özellikle sosyo-ekonomik politikalarına yönelik protestolarla devem ediyor.Sarı yelekliler Paris sokaklarında her cumartesi "Macron istemese de işçilerin onuru ve daha iyi dünya için biz buradayız" sloganıyla protesto düzenliyor.
https://sputniknews.com.tr/20221016/fransada-sol-ittifakin-hayat-pahaliligi-krizine-karsi-duzenledigi-yuruyuse-on-binlerce-kisi-katildi-1062384917.html
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fransa, sarı yelekler, protesto
fransa, sarı yelekler, protesto

Paris'te Sarı Yelekler 4. yılında da sokağa indi

23:49 19.11.2022
© AFP 2022Sarı Yelekler
Sarı Yelekler - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2022
© AFP 2022
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Fransa’nın başkenti Paris’te Sarı Yelekler protestolarının 4. yılında eylemciler yeniden sokaklara indi.
Fransa'da sosyal adalet, daha fazla demokrasi ve vatandaşların girişimiyle düzenlenecek bir referandum isteyen Sarı Yelekler, eylemlerinin 4. yılında da Paris’te gösteri düzenledi.
Yüzlerce kişinin katıldığı gösteride zaman zaman polis ile göstericiler arasında gergin anlar yaşandı.
Borsa Meydanı’nda başlayan ve Anne-Marie Carriere Meydanı’nda son bulan gösteri güzergahında göstericiler bazı çöp bidonlarını ateşe verdi.
Başta akaryakıt zamları ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak 17 Kasım 2018'de Fransa’da başlayan sarı yelekliler hareketi, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un özellikle sosyo-ekonomik politikalarına yönelik protestolarla devem ediyor.
Sarı yelekliler Paris sokaklarında her cumartesi "Macron istemese de işçilerin onuru ve daha iyi dünya için biz buradayız" sloganıyla protesto düzenliyor.
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