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Paris'te kadın cinayetleri protestosu
Paris'te kadın cinayetleri protestosu
Fransa'nın başkenti Paris'te binlerce kadın, kadına karşı şiddeti ve kadın cinayetlerini kınamak için düzenledikleri protestoda, hükümetten saldırganlar için... 19.11.2022, Sputnik Türkiye
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fransa, kadın cinayeti, protesto, фото
fransa, kadın cinayeti, protesto, фото

Paris'te kadın cinayetleri protestosu

22:32 19.11.2022
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Fransa'nın başkenti Paris'te binlerce kadın, kadına karşı şiddeti ve kadın cinayetlerini kınamak için düzenledikleri protestoda, hükümetten saldırganlar için 'çerçeve yasa' talep etti.
© İHAFransa’nın başkenti Paris'te binlerce kadın gösterici, kadına şiddet ve kadın cinayetlerini protesto etmek için Republique Meydanı’nda toplandı.
Fransa’nın başkenti Paris'te binlerce kadın gösterici, kadına şiddet ve kadın cinayetlerini protesto etmek için Republique Meydanı’nda toplandı. - Sputnik Türkiye
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© İHA
Fransa’nın başkenti Paris'te binlerce kadın gösterici, kadına şiddet ve kadın cinayetlerini protesto etmek için Republique Meydanı’nda toplandı.
© İHAGöstericiler, Nation Meydanı’na kadar ellerinde cinsel ayrımcılığı ve kadın cinayetlerini kınayan pankartlar taşıyarak, "Öfkemizi haykırmak için sokaklara indik", "Kadına şiddet uygulayanların yeterli ceza almadığına şahit oluyoruz", "Adalet yerini bulsun", "Şiddet uygulayanlar hak ettikleri cezayla cezalandırılsınlar" sloganları attı.
Göstericiler, Nation Meydanı’na kadar ellerinde cinsel ayrımcılığı ve kadın cinayetlerini kınayan pankartlar taşıyarak, Öfkemizi haykırmak için sokaklara indik, Kadına şiddet uygulayanların yeterli ceza almadığına şahit oluyoruz, Adalet yerini bulsun, Şiddet uygulayanlar hak ettikleri cezayla cezalandırılsınlar sloganları attı. - Sputnik Türkiye
2/4
© İHA
Göstericiler, Nation Meydanı’na kadar ellerinde cinsel ayrımcılığı ve kadın cinayetlerini kınayan pankartlar taşıyarak, "Öfkemizi haykırmak için sokaklara indik", "Kadına şiddet uygulayanların yeterli ceza almadığına şahit oluyoruz", "Adalet yerini bulsun", "Şiddet uygulayanlar hak ettikleri cezayla cezalandırılsınlar" sloganları attı.
© İHAToplumsal cinsiyete dayalı ve cinsel şiddete karşı mücadelede uygulanan adaletin yetersizliğini kınayan kadınlar, saldırganlar için hükümetten 'çerçeve yasa' talep etti.
Toplumsal cinsiyete dayalı ve cinsel şiddete karşı mücadelede uygulanan adaletin yetersizliğini kınayan kadınlar, saldırganlar için hükümetten 'çerçeve yasa' talep etti. - Sputnik Türkiye
3/4
© İHA
Toplumsal cinsiyete dayalı ve cinsel şiddete karşı mücadelede uygulanan adaletin yetersizliğini kınayan kadınlar, saldırganlar için hükümetten 'çerçeve yasa' talep etti.
© İHAParis'te düzenlenen gösteriye 18 bin 500 kişinin katıldığı kaydedildi.
Paris'te düzenlenen gösteriye 18 bin 500 kişinin katıldığı kaydedildi. - Sputnik Türkiye
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© İHA
Paris'te düzenlenen gösteriye 18 bin 500 kişinin katıldığı kaydedildi.
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