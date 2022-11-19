Paris'te kadın cinayetleri protestosu

© İHAFransa’nın başkenti Paris'te binlerce kadın gösterici, kadına şiddet ve kadın cinayetlerini protesto etmek için Republique Meydanı’nda toplandı.
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© İHA
Fransa’nın başkenti Paris'te binlerce kadın gösterici, kadına şiddet ve kadın cinayetlerini protesto etmek için Republique Meydanı’nda toplandı.
© İHAGöstericiler, Nation Meydanı’na kadar ellerinde cinsel ayrımcılığı ve kadın cinayetlerini kınayan pankartlar taşıyarak, "Öfkemizi haykırmak için sokaklara indik", "Kadına şiddet uygulayanların yeterli ceza almadığına şahit oluyoruz", "Adalet yerini bulsun", "Şiddet uygulayanlar hak ettikleri cezayla cezalandırılsınlar" sloganları attı.
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© İHA
Göstericiler, Nation Meydanı’na kadar ellerinde cinsel ayrımcılığı ve kadın cinayetlerini kınayan pankartlar taşıyarak, "Öfkemizi haykırmak için sokaklara indik", "Kadına şiddet uygulayanların yeterli ceza almadığına şahit oluyoruz", "Adalet yerini bulsun", "Şiddet uygulayanlar hak ettikleri cezayla cezalandırılsınlar" sloganları attı.
© İHAToplumsal cinsiyete dayalı ve cinsel şiddete karşı mücadelede uygulanan adaletin yetersizliğini kınayan kadınlar, saldırganlar için hükümetten 'çerçeve yasa' talep etti.
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© İHA
Toplumsal cinsiyete dayalı ve cinsel şiddete karşı mücadelede uygulanan adaletin yetersizliğini kınayan kadınlar, saldırganlar için hükümetten 'çerçeve yasa' talep etti.
© İHAParis'te düzenlenen gösteriye 18 bin 500 kişinin katıldığı kaydedildi.
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© İHA
Paris'te düzenlenen gösteriye 18 bin 500 kişinin katıldığı kaydedildi.