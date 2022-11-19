Paris'te kadın cinayetleri protestosu

© İHA Göstericiler, Nation Meydanı’na kadar ellerinde cinsel ayrımcılığı ve kadın cinayetlerini kınayan pankartlar taşıyarak, "Öfkemizi haykırmak için sokaklara indik", "Kadına şiddet uygulayanların yeterli ceza almadığına şahit oluyoruz", "Adalet yerini bulsun", "Şiddet uygulayanlar hak ettikleri cezayla cezalandırılsınlar" sloganları attı.