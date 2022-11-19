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Oxford Üniversitesi, Dünya Kupası'nın matematiksel analizini yaptı: Finale Belçika-Brezilya kalacak
Oxford Üniversitesi, Dünya Kupası'nın matematiksel analizini yaptı: Finale Belçika-Brezilya kalacak
Oxford Üniversitesi Matematik Bölümü, 2022 Dünya Kupası'ndaki 'olası' sonuçları yayınladı. 19.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-19T16:41+0300
2022-11-19T17:03+0300
spor
dünya
2022 dünya kupası
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2022 FIFA Dünya Kupası için geri sayım başladı. 2022 açılış maçında yarın ev sahibi Katar ile Ekvador karşı karşıya gelecek.Oxford Üniversitesi Matematik Bölümü'nde çalışmalarını sürdüren Joshua Bill, milyonlarca kişinin heyecanla beklediği turnuvaya dair bilimsel bir çalışma yaptı. Bill, gruplardan çıkacak takımları ve final maçı tahminini, gerçek verileri baz alarak oluşturduğu modelleme çalışması sonucunda elde etti. Grup aşamalarının bir milyon kez simüle edilmesiyle yapılan çalışma sonunda Dünya Kupası'nda finalin Brezilya ve Belçika arasında oynanacağı ve Brezilya'nın kupayı 6. defa havaya kaldıracağı tahmin edildi.Finali kaybedecek olan Belçika, yarı finalde Fransa'yı, çeyrek finalde Portekiz'i eleyecek.http://eloratings.net adresindeki takım derecelendirme verilerinin analiz edilmesiyle oluşturulduğu belirtilen model, grup aşamalarını bir milyon kez simüle ederek en yaygın sonuçları baz aldı. Kazananı belirlemek için her bir eleme maçı 100 bin defa tekrar edildi.
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dünya, 2022 dünya kupası, katar

Oxford Üniversitesi, Dünya Kupası'nın matematiksel analizini yaptı: Finale Belçika-Brezilya kalacak

16:41 19.11.2022 (güncellendi: 17:03 19.11.2022)
© AAKatar 2022 FIFA Dünya Kupası
Katar 2022 FIFA Dünya Kupası - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2022
© AA
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Oxford Üniversitesi Matematik Bölümü, 2022 Dünya Kupası'ndaki 'olası' sonuçları yayınladı.
2022 FIFA Dünya Kupası için geri sayım başladı. 2022 açılış maçında yarın ev sahibi Katar ile Ekvador karşı karşıya gelecek.

Oxford Üniversitesi Matematik Bölümü'nde çalışmalarını sürdüren Joshua Bill, milyonlarca kişinin heyecanla beklediği turnuvaya dair bilimsel bir çalışma yaptı.

Bill, gruplardan çıkacak takımları ve final maçı tahminini, gerçek verileri baz alarak oluşturduğu modelleme çalışması sonucunda elde etti.

Grup aşamalarının bir milyon kez simüle edilmesiyle yapılan çalışma sonunda Dünya Kupası'nda finalin Brezilya ve Belçika arasında oynanacağı ve Brezilya'nın kupayı 6. defa havaya kaldıracağı tahmin edildi.

Finali kaybedecek olan Belçika, yarı finalde Fransa'yı, çeyrek finalde Portekiz'i eleyecek.
http://eloratings.net adresindeki takım derecelendirme verilerinin analiz edilmesiyle oluşturulduğu belirtilen model, grup aşamalarını bir milyon kez simüle ederek en yaygın sonuçları baz aldı. Kazananı belirlemek için her bir eleme maçı 100 bin defa tekrar edildi.
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