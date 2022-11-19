Oxford Üniversitesi, Dünya Kupası'nın matematiksel analizini yaptı: Finale Belçika-Brezilya kalacak
16:41 19.11.2022 (güncellendi: 17:03 19.11.2022)
© AAKatar 2022 FIFA Dünya Kupası
© AA
Oxford Üniversitesi Matematik Bölümü, 2022 Dünya Kupası'ndaki 'olası' sonuçları yayınladı.
2022 FIFA Dünya Kupası için geri sayım başladı. 2022 açılış maçında yarın ev sahibi Katar ile Ekvador karşı karşıya gelecek.
Oxford Üniversitesi Matematik Bölümü'nde çalışmalarını sürdüren Joshua Bill, milyonlarca kişinin heyecanla beklediği turnuvaya dair bilimsel bir çalışma yaptı.
Bill, gruplardan çıkacak takımları ve final maçı tahminini, gerçek verileri baz alarak oluşturduğu modelleme çalışması sonucunda elde etti.
Grup aşamalarının bir milyon kez simüle edilmesiyle yapılan çalışma sonunda Dünya Kupası'nda finalin Brezilya ve Belçika arasında oynanacağı ve Brezilya'nın kupayı 6. defa havaya kaldıracağı tahmin edildi.
Finali kaybedecek olan Belçika, yarı finalde Fransa'yı, çeyrek finalde Portekiz'i eleyecek.
Oxford Üniversitesi Matematik Bölümü'nde çalışmalarını sürdüren Joshua Bill, milyonlarca kişinin heyecanla beklediği turnuvaya dair bilimsel bir çalışma yaptı.
Bill, gruplardan çıkacak takımları ve final maçı tahminini, gerçek verileri baz alarak oluşturduğu modelleme çalışması sonucunda elde etti.
Grup aşamalarının bir milyon kez simüle edilmesiyle yapılan çalışma sonunda Dünya Kupası'nda finalin Brezilya ve Belçika arasında oynanacağı ve Brezilya'nın kupayı 6. defa havaya kaldıracağı tahmin edildi.
Finali kaybedecek olan Belçika, yarı finalde Fransa'yı, çeyrek finalde Portekiz'i eleyecek.
NEW: Oxford mathematical model predicts route to the men's @FIFAWorldCup ⚽️🏆— University of Oxford (@UniofOxford) November 18, 2022
The model - created by @OxUniMaths' @JoshuaABull - forecasts:
🏴 England to lose in the quarter-final
🇦🇷 Argentina vs Brazil in the semi-final
🇧🇷 Brazil to beat Belgium in the final#WorldCup pic.twitter.com/gm0IdIt8K6
http://eloratings.net adresindeki takım derecelendirme verilerinin analiz edilmesiyle oluşturulduğu belirtilen model, grup aşamalarını bir milyon kez simüle ederek en yaygın sonuçları baz aldı. Kazananı belirlemek için her bir eleme maçı 100 bin defa tekrar edildi.
The model has been created by analysing team rating data from https://t.co/6Rutrl4ORq, focusing on every first-team international game since 2018.— University of Oxford (@UniofOxford) November 17, 2022
In this @OxUniMaths video, @JoshuaABull explains the maths behind the model: pic.twitter.com/dokvlen1CN