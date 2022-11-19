https://sputniknews.com.tr/20221119/otomobilde-matrah-duzenlemesi-1-aralikta-gerceklesecek-1063638091.html

Otomobilde matrah düzenlemesi 1 Aralık'ta gerçekleşecek

Otomobilde matrah düzenlemesi 1 Aralık'ta gerçekleşecek

Sıfır otomobil almak isteyenlerin beklediği matrah düzenlemesinin, 1 Aralık tarihinde yürürlüğe gireceği belirtildi. 19.11.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

nureddin nebati

otomobil

matrah

düzenleme

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bugün Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) temsilcileriyle bir araya geldi. OYDER Başkanı Altuğ Erciş ve beraberindeki Yönetim Kurulu Üyelerinin katıldığı görüşmede sektöre ilişkin fikir alışverişinde bulunurken, otomobildeki matrah düzenlemesi de gündeme geldi.AA aktardığı habere göre Bakan Nebati, görüşme sırasında otomobilde matrah düzenlemesinde son aşamaya gelindiğini ve uygulamanın 1 Aralık itibarıyla hayata geçirileceğini ifade etti.Nebati, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda ise, "İstişare odaklı görüş ve önerilerin yanı sıra devreye aldığımız uygulamaların çıktılarını kapsamlı bir şekilde ele aldık" ifadelerini kullandı.Bakan Nebati daha önce yaptığı açıklamada da ÖTV oranlarında değişiklik olmayacağını, matrah tarafında düzenleme yapılacağını açıklamıştı.

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nureddin nebati, otomobil, matrah, düzenleme