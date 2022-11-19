https://sputniknews.com.tr/20221119/nouma-fotograf-cektirdigi-hayraninin-parmagini-kirdi-1063631025.html

Nouma, fotoğraf çektirdiği hayranının parmağını kırdı

Nouma, fotoğraf çektirdiği hayranının parmağını kırdı

Beşiktaş'ın eski yıldız futbolcusu Pascal Nouma, film setinde kendisiyle fotoğraf çektiren hayranının parmağını kırdı. 19.11.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

pascal nouma

sabah

beşiktaş

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"Aşkın Saati: 1903" adlı sinema filminde rol alan eski futbolcu Nouma'nın geçtiğimiz günlerde sette kavga ettiği iddia edildi.Sabah gazetesinden Gökhan Gökduman'ın haberine göre, çekimleri Sarıyer'de gerçekleşen filmin setine giden bir kişi, Nouma ile fotoğraf çektirmek istedi. Eski futbolcu da hayranının isteğini kırmadı. Ancak genç adam, poz verdikleri esnada Galatasaray'ın şampiyonluğunu simgeleyen yıldız sayısını belirterek 4 işareti yaptı.Bunu gören Pascal Nouma sinirlendi ve gence yumruk atmaya başladı. Set çalışanlarının araya girmesine rağmen sakinleşmeyen Nouma, gence vurmaya devam etti.Parmağı kırılan genç adam, darp raporu alarak şikayetçi oldu. Sete gelen jandarma ekipleri Nouma'yı ifadesini almak üzere karakola götürdü.

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pascal nouma, sabah, beşiktaş