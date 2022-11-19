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https://sputniknews.com.tr/20221119/msb-teror-orgutu-pkkdan-temizlenen-ikiyaka-daglari-dag-kecilerinin-vazgecilmez-mekani-oldu-1063626463.html
MSB: Terör örgütü PKK'dan temizlenen İkiyaka Dağları, dağ keçilerinin vazgeçilmez mekanı oldu
MSB: Terör örgütü PKK'dan temizlenen İkiyaka Dağları, dağ keçilerinin vazgeçilmez mekanı oldu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari'nin Yüksekova ilçesi sınırları içerisinde bulunan İkiyaka Dağları'ndaki dağ keçilerin görüntülerini paylaştı. 19.11.2022, Sputnik Türkiye
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milli savunma bakanlığı (msb)
keçi
mehmetçik
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), dağ keçilerinin yer aldığı videoyu resmi sosyal medya hesabından paylaşarak, “Terörün ve teröristin olmadığı her yerde güzellikler vardır. Mehmetçiğin kahramanca bir mücadele ile terör örgütü PKK’dan temizlediği Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki İkiyaka Dağları, artık dağ keçilerinin vazgeçilmez mekânı oldu” denildi.
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milli savunma bakanlığı (msb), keçi, mehmetçik, yüksekova
milli savunma bakanlığı (msb), keçi, mehmetçik, yüksekova

MSB: Terör örgütü PKK'dan temizlenen İkiyaka Dağları, dağ keçilerinin vazgeçilmez mekanı oldu

12:24 19.11.2022 (güncellendi: 12:26 19.11.2022)
© İHA / FEYZULLAH TAŞ-AW762925MSB, İkiyaka Dağları'ndaki dağ keçilerin görüntülerini paylaştı
MSB, İkiyaka Dağları'ndaki dağ keçilerin görüntülerini paylaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2022
© İHA / FEYZULLAH TAŞ-AW762925
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari'nin Yüksekova ilçesi sınırları içerisinde bulunan İkiyaka Dağları'ndaki dağ keçilerin görüntülerini paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), dağ keçilerinin yer aldığı videoyu resmi sosyal medya hesabından paylaşarak, “Terörün ve teröristin olmadığı her yerde güzellikler vardır. Mehmetçiğin kahramanca bir mücadele ile terör örgütü PKK’dan temizlediği Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki İkiyaka Dağları, artık dağ keçilerinin vazgeçilmez mekânı oldu” denildi.

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