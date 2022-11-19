https://sputniknews.com.tr/20221119/msb-teror-orgutu-pkkdan-temizlenen-ikiyaka-daglari-dag-kecilerinin-vazgecilmez-mekani-oldu-1063626463.html
MSB: Terör örgütü PKK'dan temizlenen İkiyaka Dağları, dağ keçilerinin vazgeçilmez mekanı oldu
MSB: Terör örgütü PKK'dan temizlenen İkiyaka Dağları, dağ keçilerinin vazgeçilmez mekanı oldu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari'nin Yüksekova ilçesi sınırları içerisinde bulunan İkiyaka Dağları'ndaki dağ keçilerin görüntülerini paylaştı. 19.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-19T12:24+0300
2022-11-19T12:24+0300
2022-11-19T12:26+0300
türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
keçi
mehmetçik
yüksekova
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), dağ keçilerinin yer aldığı videoyu resmi sosyal medya hesabından paylaşarak, “Terörün ve teröristin olmadığı her yerde güzellikler vardır. Mehmetçiğin kahramanca bir mücadele ile terör örgütü PKK’dan temizlediği Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki İkiyaka Dağları, artık dağ keçilerinin vazgeçilmez mekânı oldu” denildi.
türkiye
yüksekova
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MIA „Rosiya Segodnya“
milli savunma bakanlığı (msb), keçi, mehmetçik, yüksekova
milli savunma bakanlığı (msb), keçi, mehmetçik, yüksekova
MSB: Terör örgütü PKK'dan temizlenen İkiyaka Dağları, dağ keçilerinin vazgeçilmez mekanı oldu
12:24 19.11.2022 (güncellendi: 12:26 19.11.2022) Abone ol
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari'nin Yüksekova ilçesi sınırları içerisinde bulunan İkiyaka Dağları'ndaki dağ keçilerin görüntülerini paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), dağ keçilerinin yer aldığı videoyu resmi sosyal medya hesabından paylaşarak, “Terörün ve teröristin olmadığı her yerde güzellikler vardır. Mehmetçiğin kahramanca bir mücadele ile terör örgütü PKK’dan temizlediği Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki İkiyaka Dağları, artık dağ keçilerinin vazgeçilmez mekânı oldu” denildi.