MSB: Terör örgütü PKK'dan temizlenen İkiyaka Dağları, dağ keçilerinin vazgeçilmez mekanı oldu

Terörün ve teröristin olmadığı her yerde güzellikler vardır!



Mehmetçiğin kahramanca bir mücadele ile terör örgütü PKK’dan temizlediği #Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki #İkiyaka Dağları artık dağ keçilerinin vazgeçilmez mekânı oldu. 🐐 pic.twitter.com/abcMeu2zko