https://sputniknews.com.tr/20221119/mitten-suriyede-operasyon-1063626210.html

MİT'ten Suriye'de operasyon: 11 IŞİD üyesi yakalandı

MİT'ten Suriye'de operasyon: 11 IŞİD üyesi yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'nca (MİT) Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde düzenlediği operasyonlarda 11 IŞİD üyesi yakalandı. 19.11.2022, Sputnik Türkiye

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savunma

işid

türkiye

fırat kalkanı harekatı

operasyon

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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre MİT, I IŞİD mensuplarınca Suriye'de misafirhane olarak kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde örgüt elemanlarının da yer aldığı 3 örgüt evi Suriye Milli Ordusu (SMO) ve MİT'in çalışmalarıyla tespit edildi.MİT'in istihbarı ve operasyonel desteğiyle SMO'ya bağlı yerel güvenlik güçlerince Fırat Kalkanı Harekatı alanında operasyonlar düzenlendi.Operasyonlarda, 11 IŞİD mensubu yakalandı.Teknik kapasitesi ve patlama etkisi yüksek, yaklaşık 30 bin ABD doları değerinde 4 bin 350 elektrikli fünye, 986 programlanabilir entegre cihazı, 665 devre kartı, voltmetre, devre elemanları, devre kontrolü için LED'ler ve lehim aletinin de aralarında bulunduğu çok sayıda teknik malzeme ele geçirildi.Yakalanan IŞİD üyeleri, ilk sorgularında PKK/KCK-PYD/YPG uzantısı SDG kontrolündeki Haseke/Guveyran Cezaevi'ne yönelik IŞİD unsurlarınca düzenlenen saldırılara lojistik ve askeri destek sağladıklarını itiraf etti.

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işid, türkiye, fırat kalkanı harekatı, operasyon