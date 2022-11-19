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Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Bugün yurdun iç kesimlerinde kuvvetli rüzgar, batı ve güney kıyılarında yağış bekleniyor. Yarın ise yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olurken... 19.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-19T10:04+0300
2022-11-19T10:04+0300
yaşam
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
hava
hava durumu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Akdeniz ile G.Antep, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların; Antalya'nın doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin biraz üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Yarın yurt genelinde yağış beklenmezken, rüzgarın güneyli yönlerden, Kuzey Ege ile Marmara'nın güneyinde kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (30-50 km/sa, kısa süreli 60 km/saat) esmesi bekleniyor. Günün en yüksek hava sıcaklıklarının Antalya'da 24, İzmir'de 22, Ankara'da 20, İstanbul'da 22, Samsun'da 21, Diyarbakır'da 19, Adana'da 25 derece civarında olması bekleniyor.
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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava, hava durumu
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava, hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?

10:04 19.11.2022
© İHAyağmur, sağanak, yağış
yağmur, sağanak, yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2022
© İHA
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Bugün yurdun iç kesimlerinde kuvvetli rüzgar, batı ve güney kıyılarında yağış bekleniyor. Yarın ise yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olurken, sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Akdeniz ile G.Antep, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Antalya'nın doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin biraz üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Yarın yurt genelinde yağış beklenmezken, rüzgarın güneyli yönlerden, Kuzey Ege ile Marmara'nın güneyinde kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (30-50 km/sa, kısa süreli 60 km/saat) esmesi bekleniyor.
Günün en yüksek hava sıcaklıklarının Antalya'da 24, İzmir'de 22, Ankara'da 20, İstanbul'da 22, Samsun'da 21, Diyarbakır'da 19, Adana'da 25 derece civarında olması bekleniyor.
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