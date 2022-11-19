https://sputniknews.com.tr/20221119/marmara-icin-kuvvetli-ruzgar-uyarisi-1063633111.html
Meteoroloji’den uyarı: Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli rüzgar bekleniyor
Meteoroloji’den uyarı: Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli rüzgar bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden (MGM), yarın, Marmara ve Kuzey Ege için kuvvetli rüzgar uyarısı yapılarak, olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli... 19.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-19T17:54+0300
2022-11-19T17:54+0300
2022-11-19T18:01+0300
türkiye
marmara denizi
rüzgar
uyarı
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Marmara ve Kuzey Ege'de yarın kuvvetli rüzgar bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın Marmara ve Kuzey Ege'de rüzgarın güney ve güneybatıdan kuvvetli, Marmara'nın güneyi ile İzmir'in ve Manisa'nın kuzeyinde zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.Soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, ulaşımda aksama, ağaç ile direklerin devrilmesi ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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marmara denizi, rüzgar, uyarı
marmara denizi, rüzgar, uyarı
Meteoroloji’den uyarı: Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli rüzgar bekleniyor
17:54 19.11.2022 (güncellendi: 18:01 19.11.2022) Abone ol
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden (MGM), yarın, Marmara ve Kuzey Ege için kuvvetli rüzgar uyarısı yapılarak, olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Marmara ve Kuzey Ege'de yarın kuvvetli rüzgar bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın Marmara ve Kuzey Ege'de rüzgarın güney ve güneybatıdan kuvvetli, Marmara'nın güneyi ile İzmir'in ve Manisa'nın kuzeyinde zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, ulaşımda aksama, ağaç ile direklerin devrilmesi ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.