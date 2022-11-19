https://sputniknews.com.tr/20221119/marmara-icin-kuvvetli-ruzgar-uyarisi-1063633111.html

Meteoroloji’den uyarı: Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli rüzgar bekleniyor

Meteoroloji’den uyarı: Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli rüzgar bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden (MGM), yarın, Marmara ve Kuzey Ege için kuvvetli rüzgar uyarısı yapılarak, olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli... 19.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-19T17:54+0300

2022-11-19T17:54+0300

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türkiye

marmara denizi

rüzgar

uyarı

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Marmara ve Kuzey Ege'de yarın kuvvetli rüzgar bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın Marmara ve Kuzey Ege'de rüzgarın güney ve güneybatıdan kuvvetli, Marmara'nın güneyi ile İzmir'in ve Manisa'nın kuzeyinde zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.Soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, ulaşımda aksama, ağaç ile direklerin devrilmesi ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

türkiye

marmara denizi

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marmara denizi, rüzgar, uyarı