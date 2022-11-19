https://sputniknews.com.tr/20221119/kirisciden-sozlesmeli-uretim-aciklamasi-fiyat-garantisi-saglayan-degisikligi-gundeme-getirecegiz-1063642482.html

Kirişci'den 'sözleşmeli üretim' açıklaması: Fiyat garantisi sağlayan değişikliği gündeme getireceğiz

Kirişci'den 'sözleşmeli üretim' açıklaması: Fiyat garantisi sağlayan değişikliği gündeme getireceğiz

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sözleşmeli üretim modeline ilişkin, "Gerek bitkisel gerekse de hayvansal üretimde inşallah hem alım ve fiyat garantisini... 19.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-19T23:15+0300

2022-11-19T23:15+0300

2022-11-19T23:26+0300

türkiye

vahit kirişci

tarım

tarım ve orman bakanlığı

hes

hayat eve sığar (hes)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0d/1063370981_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_2049903ca1cd731fa0f46ba32956e1f5.jpg

Bakan Kirişci, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nde düzenlenen "Tarım Sektör Temsilcileri Toplantısı"nda, 31'inci kez düzenlenen etkinliğin, hizmetlerin sahadaki karşılığının görülmesi ve ihtiyaçların değerlendirilmesi fırsatını sunduğunu söyledi.Türkiye'nin altyapı, ulaştırma, sağlık ve eğitim gibi birçok alanda önemli mesafeler katettiğini belirten Kirişci, bunların ülkeyi doğal olarak dünyada belirli bir sıraya yükselttiğini kaydetti.'Raflarda herhangi bir ürünün yokluğu söz konusu değil'“Son dönemde bir pandemi ve ardından da bir Rusya-Ukrayna savaşı tüm dünyayı panikletti" diyen Kirişci, şöyle konuştu:Kirişci, tarımda atılan adımlar sayesinde ürün eksikliğinin hissedilmediğini aktararak, "Çünkü bu ülkede üreten üreticiler, bu ürünleri de tüketen aziz milletimiz var. Buradan hareketle, bütün bunlara rağmen tabi ki daha iyi, her zaman için iyinin karşısındadır. 20 yıldan beri biz iktidardayız ve tarımla, ormancılıkla ilgili yürüttüğümüz pek çok faaliyetlerimiz var. Ama biz bütün bunlara rağmen diyoruz ki daha iyisini mutlaka yapmalıyız" ifadelerini kullandı.'Sözleşmeyle üretim planlamasını belirli ölçüde gerçekleştireceğiz'Sözleşmeli üretim modelini hayata geçireceklerini dile getiren Bakan Kirişci, şöyle devam etti:Tarım Sigortaları Havuzu'nun (TARSİM) uygulandığı 16 yılda 13,5 milyar lira prim, yaklaşık 13 milyar lira da hasar tazminatı ödendiğini dile getiren Kirişci, vatandaşların ürünlerinin ve kazancının korunmasının amaçladığı Gelir Koruma Sigortası'nın geliştirildiğini anlattı.Kirişci, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) e-Devlet Kapısı'ndan erişim imkanı sağlanmasına değinerek, "Şu ana kadar e-Devlet Kapısı'ndan alınan ÇKS belgesi sayısı 1 milyonu aştı. Zaman, araç israfı ayrı tutulduğunda her bir belge için 100 lira masraf edildiği düşünüldüğünde 100 milyon lira çiftçinin cebinde kaldı. En iyisi 2 günde biten işlerini 2 dakikada hallettiler. İnşallah önümüzdeki yılın başında 'Tarım Cebimde' mobil uygulaması sayesinde artık daha fazla işimizi cep telefonumuzdan, tabletimizden, bilgisayarımızdan yapıyor olacağız" diye konuştu.'Çatak projesinde içme suyu, tarımsal sulama ve HES de var'Devlet Su İşleri Adana 6. Bölge Müdürlüğünce Düziçi ilçesinde yapılması planlanan Sabunsuyu Çatak Barajı ve Hidroelektrik Santrali Projesi'ne değinen Kirişci, bunun önemli ve oldukça maliyetli bir proje olduğuna dikkati çekti."Şimdilik ocak ayı itibarıyla rakam 6 milyar olsa bile önümüzdeki yılın başında 9.5-10 milyarı bulması muhtemel olan bir proje" ifadesini kullanan Kirişci, bu projelerle ilgili farklı çözümler üretmeye gayret gösterdiklerini, insanların üretimlerini suyu da kullanarak daha verimli şekilde yapmalarını arzu ettiklerini dile getirdi.Buna ilişkin çalışmalara büyük bir hız verdiklerini aktaran Kirişci, konuşmasını şöyle sürdürdü:Osmaniye'ye Tarım ve Kırsal Kalkınma Destekleme Kurumunu ve orman kadastrosu kazandıracaklarını kaydeden Kirişci, kentin orman yangınlarıyla başarılı şekilde mücadele ettiğini anlattı.Orman Genel Müdürlüğünün internet sitesinde, orman yangınlarına ilişkin güncel bilgilerin yer aldığı "Yeşil Vatan Ekranı"nın oluşturulduğunu anımsatan Kirişci, "Bu sayfada an itibarıyla ne kadar yangın oldu, alan yandı, kaç uçak görev aldı, ne kadar sorti yaptı, su attı ve yanan alanlara ne yapıldığı olacak. Sürekli 'İşte buralar birilerine peşkeş çekiliyor' diye bir dedikodu var. Böyle bir şeyin olmadığını, Osmaniye'de de yanan alanların bu yılın sonuna kadar yüzde 90'a varan oranda ağaçlandırıldığını da buradan ifade etmek isterim" şeklinde konuştu.Bakan Kirişci, orman köylülerine yönelik 5 başlıktan oluşan paket oluşturduklarını, çalışmanın detaylarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağını sözlerine ekledi.Basına kapalı devam eden toplantıya, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, AK Parti milletvekilleri İsmail Kaya ve Mücahit Durmuşoğlu ile Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz katıldı.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vahit kirişci, tarım, tarım ve orman bakanlığı, hes, hayat eve sığar (hes)