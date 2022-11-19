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https://sputniknews.com.tr/20221119/istanbulda-sahte-altin-operasyonu-3-gozalti-1063624145.html
İstanbul'da sahte altın operasyonu: 3 gözaltı
İstanbul'da sahte altın operasyonu: 3 gözaltı
İstanbul'da kuyumculara sahte veya gramajıyla oynanmış altın sattıkları tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı. 19.11.2022, Sputnik Türkiye
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İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından kuyumculara sahte veya gramajıyla oynanmış altın satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.Şüphelilerin kullandığı aracı belirleyen ekipler, A.Ş. üzerine kayıtlı aracın Silivri'de bulunduğunu tespit etti.JASAT ekipleri, şüphelilerin fotoğraflarını bölgedeki kuyumculara dağıttı.Zanlıların bir kuyumcuya geldikleri yönündeki ihbar üzerine düzenlenen operasyonda A.Ş. ile yanında bulunan 2 kadın şüpheli gözaltına alındı.Yapılan üst aramasında şüphelilerin üzerinde 20 sahte ya da gramajı düşürülmüş altın kolye, 5 sahte çeyrek altın ile 32 bin lira geçirildi.A.Ş'nin aynı suçtan sabıka kaydının olduğu belirlendi.Şüpheliler Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
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altın, sahte altın, operasyon, jasat
altın, sahte altın, operasyon, jasat

İstanbul'da sahte altın operasyonu: 3 gözaltı

10:06 19.11.2022
© İHA / ERDİ KURU - HALİL DAĞ3 milyonluk altın ve parasını akrabaları çaldı
3 milyonluk altın ve parasını akrabaları çaldı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2022
© İHA / ERDİ KURU - HALİL DAĞ
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İstanbul'da kuyumculara sahte veya gramajıyla oynanmış altın sattıkları tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından kuyumculara sahte veya gramajıyla oynanmış altın satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.
Şüphelilerin kullandığı aracı belirleyen ekipler, A.Ş. üzerine kayıtlı aracın Silivri'de bulunduğunu tespit etti.
JASAT ekipleri, şüphelilerin fotoğraflarını bölgedeki kuyumculara dağıttı.
Zanlıların bir kuyumcuya geldikleri yönündeki ihbar üzerine düzenlenen operasyonda A.Ş. ile yanında bulunan 2 kadın şüpheli gözaltına alındı.
Yapılan üst aramasında şüphelilerin üzerinde 20 sahte ya da gramajı düşürülmüş altın kolye, 5 sahte çeyrek altın ile 32 bin lira geçirildi.
A.Ş'nin aynı suçtan sabıka kaydının olduğu belirlendi.
Şüpheliler Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
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