https://sputniknews.com.tr/20221119/istanbulda-deniz-ulasimina-hava-engeli-1063624390.html
İstanbul'da deniz ulaşımına hava engeli
İstanbul'da deniz ulaşımına hava engeli
İstanbul'da Şehir Hatları'na bağlı bazı seferler hava muhalefeti nedeniyle yapılamıyor. 19.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-19T10:07+0300
2022-11-19T10:07+0300
2022-11-19T10:07+0300
yaşam
vapur
sefer
iptal
arabalı vapur
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Şehir Hatları'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, hava muhalefeti nedeniyle Üsküdar - Aşiyan, Aşiyan - Anadolu Hisarı - Küçüksu (Ring) seferlerinin gerçekleştirilemediği, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş seferinde ise vapurların Moda iskelesine uğrayamadığı belirtildi.Açıklamada, Avcılar-Bakırköy-Kadıköy hattında ise sadece Bakırköy-Kadıköy arasında seferlerin yapıldığı duyuruldu.
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vapur, sefer, iptal, arabalı vapur
vapur, sefer, iptal, arabalı vapur
İstanbul'da deniz ulaşımına hava engeli
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İstanbul'da Şehir Hatları'na bağlı bazı seferler hava muhalefeti nedeniyle yapılamıyor.
Şehir Hatları'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, hava muhalefeti nedeniyle Üsküdar - Aşiyan, Aşiyan - Anadolu Hisarı - Küçüksu (Ring) seferlerinin gerçekleştirilemediği, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş seferinde ise vapurların Moda iskelesine uğrayamadığı belirtildi.
Açıklamada, Avcılar-Bakırköy-Kadıköy hattında ise sadece Bakırköy-Kadıköy arasında seferlerin yapıldığı duyuruldu.