https://sputniknews.com.tr/20221119/istanbulda-deniz-ulasimina-hava-engeli-1063624390.html

İstanbul'da deniz ulaşımına hava engeli

İstanbul'da deniz ulaşımına hava engeli

İstanbul'da Şehir Hatları'na bağlı bazı seferler hava muhalefeti nedeniyle yapılamıyor. 19.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-19T10:07+0300

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yaşam

vapur

sefer

iptal

arabalı vapur

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Şehir Hatları'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, hava muhalefeti nedeniyle Üsküdar - Aşiyan, Aşiyan - Anadolu Hisarı - Küçüksu (Ring) seferlerinin gerçekleştirilemediği, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş seferinde ise vapurların Moda iskelesine uğrayamadığı belirtildi.Açıklamada, Avcılar-Bakırköy-Kadıköy hattında ise sadece Bakırköy-Kadıköy arasında seferlerin yapıldığı duyuruldu.

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vapur, sefer, iptal, arabalı vapur