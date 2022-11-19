https://sputniknews.com.tr/20221119/istanbul-pendikte-bir-kadin-kocasina-ceza-olarak-sokak-ortasinda-sinav-cektirdi-1063629075.html

İstanbul Pendik’te bir kadın, kocasına ceza olarak sokak ortasında şınav çektirdi

İstanbul Pendik’te bir kadın, kocasına ceza olarak sokak ortasında şınav çektirdi

Pendik’te bir kadın, yanında bulunan adama çarşı ortasında şınav çektirdi. 19.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-19T14:09+0300

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türkiye

istanbul

şınav

ceza

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Olay, İstanbul ilçesi Pendik çarşıda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir kadın, yanında bulunan ve eşi olduğu iddia edilen adama çarşının ortasında şınav çektirdi. O anlar, oradan bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Videoda, adamın cadde ortasında şınav çektiği, yoldan geçenlerin o anları şaşkınlıkla izlediği görülüyor.

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istanbul, şınav, ceza