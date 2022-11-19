İstanbul Pendik’te bir kadın, kocasına ceza olarak sokak ortasında şınav çektirdi
14:09 19.11.2022 (güncellendi: 14:13 19.11.2022)
© İHA / SEVGİ CANPOLAT-AW762811İstanbul Pendik’te bir kadın, kocasına ceza olarak sokak ortasında şınav çektirdi
© İHA / SEVGİ CANPOLAT-AW762811
Pendik’te bir kadın, yanında bulunan adama çarşı ortasında şınav çektirdi.
Olay, İstanbul ilçesi Pendik çarşıda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir kadın, yanında bulunan ve eşi olduğu iddia edilen adama çarşının ortasında şınav çektirdi.
O anlar, oradan bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.
Videoda, adamın cadde ortasında şınav çektiği, yoldan geçenlerin o anları şaşkınlıkla izlediği görülüyor.
O anlar, oradan bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.
Videoda, adamın cadde ortasında şınav çektiği, yoldan geçenlerin o anları şaşkınlıkla izlediği görülüyor.
İstanbul Pendik’te bir kadın, kocasına ceza olarak sokak ortasında şınav çektirdi https://t.co/KYQJDhigFl pic.twitter.com/JQ4T3yfg46— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) November 19, 2022