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https://sputniknews.com.tr/20221119/istanbul-pendikte-bir-kadin-kocasina-ceza-olarak-sokak-ortasinda-sinav-cektirdi-1063629075.html
İstanbul Pendik’te bir kadın, kocasına ceza olarak sokak ortasında şınav çektirdi
İstanbul Pendik’te bir kadın, kocasına ceza olarak sokak ortasında şınav çektirdi
Pendik’te bir kadın, yanında bulunan adama çarşı ortasında şınav çektirdi. 19.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-19T14:09+0300
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türkiye
istanbul
şınav
ceza
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Olay, İstanbul ilçesi Pendik çarşıda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir kadın, yanında bulunan ve eşi olduğu iddia edilen adama çarşının ortasında şınav çektirdi. O anlar, oradan bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Videoda, adamın cadde ortasında şınav çektiği, yoldan geçenlerin o anları şaşkınlıkla izlediği görülüyor.
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istanbul, şınav, ceza
istanbul, şınav, ceza

İstanbul Pendik’te bir kadın, kocasına ceza olarak sokak ortasında şınav çektirdi

14:09 19.11.2022 (güncellendi: 14:13 19.11.2022)
© İHA / SEVGİ CANPOLAT-AW762811İstanbul Pendik’te bir kadın, kocasına ceza olarak sokak ortasında şınav çektirdi
İstanbul Pendik’te bir kadın, kocasına ceza olarak sokak ortasında şınav çektirdi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2022
© İHA / SEVGİ CANPOLAT-AW762811
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Pendik’te bir kadın, yanında bulunan adama çarşı ortasında şınav çektirdi.
Olay, İstanbul ilçesi Pendik çarşıda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir kadın, yanında bulunan ve eşi olduğu iddia edilen adama çarşının ortasında şınav çektirdi.

O anlar, oradan bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Videoda, adamın cadde ortasında şınav çektiği, yoldan geçenlerin o anları şaşkınlıkla izlediği görülüyor.
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