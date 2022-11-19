https://sputniknews.com.tr/20221119/istanbul-bogazinda-gemi-trafigi-askiya-alindi-1063621244.html
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
İstanbul Boğazı'nda makine arızası yapan gemi nedeniyle deniz trafiği geçici olarak askıya alındı. 19.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-19T00:11+0300
2022-11-19T00:11+0300
2022-11-19T00:35+0300
türkiye
istanbul
istanbul boğazı
gemi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0e/1054689732_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f9af0b2fce6062784536905cf6ab0aa7.jpg
İstanbul Ambarlı’dan Rusya’nın Novorossiysk Limanı'na seyir halinde olan 147 metre uzunluğundaki konteyner yüklü gemi, boğazda makine arızası yaptı. Olay yerine kurtarma ekipleri sevk edilirken boğazdaki gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı.Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Ambarlı’dan Novorossiysk’ye seyir halindeyken Kandilli önlerinde makine arızası yapan 147 metre boyundaki KAPPA isimli konteyner gemisi için Kılavuz Kaptanımız, KURTARMA-5, KURTARMA-7 Römorkörümüz ve KEGM-5 botumuz ivedilikle olay yerine sevk edildi” denildi.
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0e/1054689732_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f07f959f8b0199be3bb7614144d183ca.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
istanbul, istanbul boğazı, gemi
istanbul, istanbul boğazı, gemi
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
00:11 19.11.2022 (güncellendi: 00:35 19.11.2022) Abone ol
İstanbul Boğazı'nda makine arızası yapan gemi nedeniyle deniz trafiği geçici olarak askıya alındı.
İstanbul Ambarlı’dan Rusya’nın Novorossiysk Limanı'na seyir halinde olan 147 metre uzunluğundaki konteyner yüklü gemi, boğazda makine arızası yaptı.
Olay yerine kurtarma ekipleri sevk edilirken boğazdaki gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Ambarlı’dan Novorossiysk’ye seyir halindeyken Kandilli önlerinde makine arızası yapan 147 metre boyundaki KAPPA isimli konteyner gemisi için Kılavuz Kaptanımız, KURTARMA-5, KURTARMA-7 Römorkörümüz ve KEGM-5 botumuz ivedilikle olay yerine sevk edildi” denildi.