https://sputniknews.com.tr/20221119/istanbul-bogazinda-gemi-trafigi-askiya-alindi-1063621244.html

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

İstanbul Boğazı'nda makine arızası yapan gemi nedeniyle deniz trafiği geçici olarak askıya alındı. 19.11.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

istanbul

istanbul boğazı

gemi

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İstanbul Ambarlı’dan Rusya’nın Novorossiysk Limanı'na seyir halinde olan 147 metre uzunluğundaki konteyner yüklü gemi, boğazda makine arızası yaptı. Olay yerine kurtarma ekipleri sevk edilirken boğazdaki gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı.Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Ambarlı’dan Novorossiysk’ye seyir halindeyken Kandilli önlerinde makine arızası yapan 147 metre boyundaki KAPPA isimli konteyner gemisi için Kılavuz Kaptanımız, KURTARMA-5, KURTARMA-7 Römorkörümüz ve KEGM-5 botumuz ivedilikle olay yerine sevk edildi” denildi.

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istanbul, istanbul boğazı, gemi