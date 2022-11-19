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İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
İstanbul Boğazı'nda makine arızası yapan gemi nedeniyle deniz trafiği geçici olarak askıya alındı. 19.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-19T00:11+0300
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istanbul
istanbul boğazı
gemi
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İstanbul Ambarlı’dan Rusya’nın Novorossiysk Limanı'na seyir halinde olan 147 metre uzunluğundaki konteyner yüklü gemi, boğazda makine arızası yaptı. Olay yerine kurtarma ekipleri sevk edilirken boğazdaki gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı.Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Ambarlı’dan Novorossiysk’ye seyir halindeyken Kandilli önlerinde makine arızası yapan 147 metre boyundaki KAPPA isimli konteyner gemisi için Kılavuz Kaptanımız, KURTARMA-5, KURTARMA-7 Römorkörümüz ve KEGM-5 botumuz ivedilikle olay yerine sevk edildi” denildi.
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istanbul, istanbul boğazı, gemi

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

00:11 19.11.2022 (güncellendi: 00:35 19.11.2022)
© İHARusya'dan yola çıkan ayçiçeği yağı yüklü gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti
Rusya'dan yola çıkan ayçiçeği yağı yüklü gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2022
© İHA
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İstanbul Boğazı'nda makine arızası yapan gemi nedeniyle deniz trafiği geçici olarak askıya alındı.
İstanbul Ambarlı’dan Rusya’nın Novorossiysk Limanı'na seyir halinde olan 147 metre uzunluğundaki konteyner yüklü gemi, boğazda makine arızası yaptı.
Olay yerine kurtarma ekipleri sevk edilirken boğazdaki gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Ambarlı’dan Novorossiysk’ye seyir halindeyken Kandilli önlerinde makine arızası yapan 147 metre boyundaki KAPPA isimli konteyner gemisi için Kılavuz Kaptanımız, KURTARMA-5, KURTARMA-7 Römorkörümüz ve KEGM-5 botumuz ivedilikle olay yerine sevk edildi” denildi.
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