https://sputniknews.com.tr/20221119/iran-uluslararasi-atom-enerjisi-ajansi-kararina-karsilik-vereceklerini-duyurdu-1063630781.html

İran, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı kararına karşılık vereceklerini duyurdu

İran, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı kararına karşılık vereceklerini duyurdu

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, ülkesinin nükleer faaliyetlerini denetleyen Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) Yönetim Kurulunda... 19.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-19T15:59+0300

2022-11-19T15:59+0300

2022-11-19T15:59+0300

dünya

hüseyin emir abdullahiyan

hüseyin emir abdullahiyan

iran

iran nükleer anlaşması

uaea

uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea)

açıklama

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Abdullahiyan, İran'ı ziyaret eden Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile başkent Tahran'da bir araya geldi.Görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Abdullahiyan, UAEA Yönetim Kurulunda İran aleyhinde alınan karara değindi.İki hafta önce İran Dışişleri Bakanlığı ve Atom Enerjisi Kurumundan bir heyetin Viyana'ya giderek, Tahran ile UAEA arasında "güçlü bir iş birliği" konusunda mutabakata vardığını hatırlatan Abdullahiyan, "Buna rağmen ABD ve üç Avrupa ülkesi, İran'a azami baskı uygulamak, iç ortamı etkilemek ve ikiyüzlü politikalarını sürdürmek için İran aleyhine bir kararı masaya yatırdı ve Ajansı bir kez daha suistimal etti" diye konuştu.UAEA'nın 'yapıcı olmayan bir karar aldığını' söyleyen Abdullahiyan, "Uluslararası Atom Enerjisi Ajansında İran aleyhine yapılan çalışmalar, Ajansın statüsünün suistimal edilmesi ve işlevlerinin siyasallaştırılmasıdır. Uluslararası hukuka ve uluslararası yükümlülüklerimize bağlı kalarak, bu gelişmelere karşılık vereceğiz ve etkin önlemler alacağız" dedi.İran ile UAEA arasındaki anlaşmazlık sonucu Tahran'a karşı ikinci karar alındıİran’da UAEA’ya bildirilmemiş 3 yerde nükleer bulguların tespit edildiği ve söz konusu nükleer bulgulara ilişkin Tahran yönetimine yöneltilen soruların istenilen düzeyde yanıtlanmaması iddiaları, taraflar arasında gerginliğe neden olmuştu.Ajansın, Tahran’ın bu 3 yere ilişkin yaptığı açıklamayı teknik olarak inandırıcı bulmadığını açıklaması üzerine, 8 Haziran’da UAEA Yönetim Kurulu, İran’a karşı karar almıştı.Bu gelişme üzerine İran, 9 Haziran’da Kapsamlı Ortak Eylem Planı olarak adlandırılan nükleer anlaşma kapsamında bu ülkenin nükleer programını denetlemek amacıyla Ajansın kullandığı kamera sistemleri başta olmak üzere çeşitli ekipmanları kaldırmaya başladığını duyurmuştu.UAEA Yönetim Kurulunda 17 Kasım Perşembe günü oylanarak 35 ülkeden 26'sının oyunu alan kararda, UAEA ile yeterli iş birliği yapmamakla suçlanan İran'a, 'bildirilmemiş 3 yerde bulunan uranyum izlerinin varlığına ilişkin derhal kabul edilebilir bir teknik açıklama sağlama' çağrısı yapıldı.

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