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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221119/ingiltere-basbakani-sunak-kievde-zelenskiy-ile-gorustu-50-milyon-sterlinlik-hava-savunma-destegi-1063633280.html
İngiltere Başbakanı Sunak, Kiev'de Zelenskiy ile görüştü: 50 milyon sterlinlik hava savunma desteği
İngiltere Başbakanı Sunak, Kiev'de Zelenskiy ile görüştü: 50 milyon sterlinlik hava savunma desteği
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, bugün ziyarette bulunduğu Ukrayna’nın başkenti Kiev’de Vladimir Zelenskiy ile bir araya geldi. 19.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-19T18:07+0300
2022-11-19T18:07+0300
ukrayna krizi
rishi sunak
vladimir zelenskiy
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Zelenskiy, Telegram hesabından görüşmenin görüntülerini paylaşarak, Ukrayna ve İngiltere’nin, Rusya’nın özel askeri harekatının ilk gününden bu yana müttefik olduğunu kaydetti.Ukrayna lideri, “Bugünkü görüşmemizde ülkelerimiz ve küresel güvenlik açısından en önemli konuları ele aldık” diye yazdı.İngiltere, Ukrayna'ya 50 milyon sterlin değerinde hava savunma paketi desteği taahhüdünde bulundu.Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada, Kiev’e ilk ziyaretini gerçekleştiren Başbakan Rishi Sunak’ın, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’le görüştüğü ve ülkesinin Ukraynalıların yanında olmaya devam edeceği sözünü verdiği belirtildi.Sunak'ın, İngiltere'nin, yeni hava savunma paketi sağlayacağını doğruladığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:'Savaşın ilk günlerinden beri Ukrayna ve İngiltere en güçlü müttefikler oldu'Zelenskiy de Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Sunak'la başkent Kiev'de Devlet Başkanlığı Ofisi'nde yaptığı görüşmede, İngiltere ile Ukrayna arasındaki işbirliği ve küresel güvenlik konularını ele aldıklarını belirtti.Zelenskiy, "Savaşın ilk günlerinden beri Ukrayna ve İngiltere en güçlü müttefikler oldu." değerlendirmesinde bulundu.
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rishi sunak, vladimir zelenskiy
rishi sunak, vladimir zelenskiy

İngiltere Başbakanı Sunak, Kiev'de Zelenskiy ile görüştü: 50 milyon sterlinlik hava savunma desteği

18:07 19.11.2022
© AAİngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve Vladimir Zelenskiy
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2022
© AA
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İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, bugün ziyarette bulunduğu Ukrayna’nın başkenti Kiev’de Vladimir Zelenskiy ile bir araya geldi.
Zelenskiy, Telegram hesabından görüşmenin görüntülerini paylaşarak, Ukrayna ve İngiltere’nin, Rusya’nın özel askeri harekatının ilk gününden bu yana müttefik olduğunu kaydetti.
Ukrayna lideri, “Bugünkü görüşmemizde ülkelerimiz ve küresel güvenlik açısından en önemli konuları ele aldık” diye yazdı.

İngiltere, Ukrayna'ya 50 milyon sterlin değerinde hava savunma paketi desteği taahhüdünde bulundu.
Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada, Kiev’e ilk ziyaretini gerçekleştiren Başbakan Rishi Sunak’ın, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’le görüştüğü ve ülkesinin Ukraynalıların yanında olmaya devam edeceği sözünü verdiği belirtildi.
Sunak'ın, İngiltere'nin, yeni hava savunma paketi sağlayacağını doğruladığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"50 milyon sterlinlik savunma yardımı paketi, 125 uçaksavar silahını ve İran'ın (Rusya’ya) tedarik ettiği ölümcül insansız hava araçlarına karşı koymak için düzinelerce radar ve insansız hava aracına karşı elektronik harp yeteneği dahil teknoloji desteğini içeriyor."

'Savaşın ilk günlerinden beri Ukrayna ve İngiltere en güçlü müttefikler oldu'

Zelenskiy de Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Sunak'la başkent Kiev'de Devlet Başkanlığı Ofisi'nde yaptığı görüşmede, İngiltere ile Ukrayna arasındaki işbirliği ve küresel güvenlik konularını ele aldıklarını belirtti.
Zelenskiy, "Savaşın ilk günlerinden beri Ukrayna ve İngiltere en güçlü müttefikler oldu." değerlendirmesinde bulundu.
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