https://sputniknews.com.tr/20221119/ingiltere-basbakani-sunak-kievde-zelenskiy-ile-gorustu-50-milyon-sterlinlik-hava-savunma-destegi-1063633280.html

İngiltere Başbakanı Sunak, Kiev'de Zelenskiy ile görüştü: 50 milyon sterlinlik hava savunma desteği

İngiltere Başbakanı Sunak, Kiev'de Zelenskiy ile görüştü: 50 milyon sterlinlik hava savunma desteği

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, bugün ziyarette bulunduğu Ukrayna’nın başkenti Kiev’de Vladimir Zelenskiy ile bir araya geldi. 19.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-19T18:07+0300

2022-11-19T18:07+0300

2022-11-19T18:07+0300

ukrayna krizi

rishi sunak

vladimir zelenskiy

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Zelenskiy, Telegram hesabından görüşmenin görüntülerini paylaşarak, Ukrayna ve İngiltere’nin, Rusya’nın özel askeri harekatının ilk gününden bu yana müttefik olduğunu kaydetti.Ukrayna lideri, “Bugünkü görüşmemizde ülkelerimiz ve küresel güvenlik açısından en önemli konuları ele aldık” diye yazdı.İngiltere, Ukrayna'ya 50 milyon sterlin değerinde hava savunma paketi desteği taahhüdünde bulundu.Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada, Kiev’e ilk ziyaretini gerçekleştiren Başbakan Rishi Sunak’ın, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’le görüştüğü ve ülkesinin Ukraynalıların yanında olmaya devam edeceği sözünü verdiği belirtildi.Sunak'ın, İngiltere'nin, yeni hava savunma paketi sağlayacağını doğruladığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:'Savaşın ilk günlerinden beri Ukrayna ve İngiltere en güçlü müttefikler oldu'Zelenskiy de Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Sunak'la başkent Kiev'de Devlet Başkanlığı Ofisi'nde yaptığı görüşmede, İngiltere ile Ukrayna arasındaki işbirliği ve küresel güvenlik konularını ele aldıklarını belirtti.Zelenskiy, "Savaşın ilk günlerinden beri Ukrayna ve İngiltere en güçlü müttefikler oldu." değerlendirmesinde bulundu.

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rishi sunak, vladimir zelenskiy