https://sputniknews.com.tr/20221119/fransiz-milletvekili-paris-zelenskiye-yardimi-derhal-durdurmali--1063628455.html

Fransız milletvekili: Paris, Zelenskiy’e yardımı derhal durdurmalı

Fransız milletvekili: Paris, Zelenskiy’e yardımı derhal durdurmalı

Fransız Milletvekili Nicolas Dupont-Aignan, Paris'e Zelenskiy'ye yardım etmeyi bırakma çağrısı yaptı. 19.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-19T13:48+0300

2022-11-19T13:48+0300

2022-11-19T13:48+0300

ukrayna krizi

fransa

vladimir zelenskiy

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Fransa Ulusal Meclisi milletvekili ve Ayağa Kalk Fransa partisinin lideri Nicolas Dupont-Aignan, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, Paris'in üçüncü bir dünya savaşını kışkırtmaya çalışan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'yi desteklemeyi bırakması gerektiğini belirtti.Dupont-Aignan, “Zelenskiy, Polonya'ya füze atarak ve bundan Rusya'yı suçlayarak üçüncü bir dünya savaşını kışkırtmaya çalıştı! Bu bir delilik” ifadelerini kullandı.Krizin çözümü için bir ‘barış planı’ hazırlanması çağrısında bulunan milletvekili, “Bu tehlikeli adamı desteklemeyi bırakalım! Acilen bir barış planı geliştirmemiz gerekiyor” diye ekledi.

fransa

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fransa, vladimir zelenskiy