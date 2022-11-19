https://sputniknews.com.tr/20221119/fransiz-milletvekili-paris-zelenskiye-yardimi-derhal-durdurmali--1063628455.html
Fransız milletvekili: Paris, Zelenskiy’e yardımı derhal durdurmalı
Fransız milletvekili: Paris, Zelenskiy’e yardımı derhal durdurmalı
Fransız Milletvekili Nicolas Dupont-Aignan, Paris'e Zelenskiy'ye yardım etmeyi bırakma çağrısı yaptı. 19.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-19T13:48+0300
2022-11-19T13:48+0300
2022-11-19T13:48+0300
ukrayna krizi
fransa
vladimir zelenskiy
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/1c/1061733646_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_37bcb305a3298bedd62e423e38169287.jpg
Fransa Ulusal Meclisi milletvekili ve Ayağa Kalk Fransa partisinin lideri Nicolas Dupont-Aignan, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, Paris'in üçüncü bir dünya savaşını kışkırtmaya çalışan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'yi desteklemeyi bırakması gerektiğini belirtti.Dupont-Aignan, “Zelenskiy, Polonya'ya füze atarak ve bundan Rusya'yı suçlayarak üçüncü bir dünya savaşını kışkırtmaya çalıştı! Bu bir delilik” ifadelerini kullandı.Krizin çözümü için bir ‘barış planı’ hazırlanması çağrısında bulunan milletvekili, “Bu tehlikeli adamı desteklemeyi bırakalım! Acilen bir barış planı geliştirmemiz gerekiyor” diye ekledi.
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/1c/1061733646_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6a78b87e3fe1ac00783e839ccbd2f842.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
fransa, vladimir zelenskiy
fransa, vladimir zelenskiy
Fransız milletvekili: Paris, Zelenskiy’e yardımı derhal durdurmalı
Abone ol
Fransız Milletvekili Nicolas Dupont-Aignan, Paris'e Zelenskiy'ye yardım etmeyi bırakma çağrısı yaptı.
Fransa Ulusal Meclisi milletvekili ve Ayağa Kalk Fransa partisinin lideri Nicolas Dupont-Aignan, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, Paris'in üçüncü bir dünya savaşını kışkırtmaya çalışan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'yi desteklemeyi bırakması gerektiğini belirtti.
Dupont-Aignan, “Zelenskiy, Polonya'ya füze atarak ve bundan Rusya'yı suçlayarak üçüncü bir dünya savaşını kışkırtmaya çalıştı! Bu bir delilik” ifadelerini kullandı.
Krizin çözümü için bir ‘barış planı’ hazırlanması çağrısında bulunan milletvekili, “Bu tehlikeli adamı desteklemeyi bırakalım! Acilen bir barış planı geliştirmemiz gerekiyor” diye ekledi.