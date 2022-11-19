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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221119/fransiz-milletvekili-paris-zelenskiye-yardimi-derhal-durdurmali--1063628455.html
Fransız milletvekili: Paris, Zelenskiy’e yardımı derhal durdurmalı
Fransız milletvekili: Paris, Zelenskiy’e yardımı derhal durdurmalı
Fransız Milletvekili Nicolas Dupont-Aignan, Paris'e Zelenskiy'ye yardım etmeyi bırakma çağrısı yaptı. 19.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-19T13:48+0300
2022-11-19T13:48+0300
ukrayna krizi
fransa
vladimir zelenskiy
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Fransa Ulusal Meclisi milletvekili ve Ayağa Kalk Fransa partisinin lideri Nicolas Dupont-Aignan, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, Paris'in üçüncü bir dünya savaşını kışkırtmaya çalışan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'yi desteklemeyi bırakması gerektiğini belirtti.Dupont-Aignan, “Zelenskiy, Polonya'ya füze atarak ve bundan Rusya'yı suçlayarak üçüncü bir dünya savaşını kışkırtmaya çalıştı! Bu bir delilik” ifadelerini kullandı.Krizin çözümü için bir ‘barış planı’ hazırlanması çağrısında bulunan milletvekili, “Bu tehlikeli adamı desteklemeyi bırakalım! Acilen bir barış planı geliştirmemiz gerekiyor” diye ekledi.
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fransa, vladimir zelenskiy
fransa, vladimir zelenskiy

Fransız milletvekili: Paris, Zelenskiy’e yardımı derhal durdurmalı

13:48 19.11.2022
© AP Photo / Natacha Pisarenko Vladimir Zelenskiy
 Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2022
© AP Photo / Natacha Pisarenko
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Fransız Milletvekili Nicolas Dupont-Aignan, Paris'e Zelenskiy'ye yardım etmeyi bırakma çağrısı yaptı.
Fransa Ulusal Meclisi milletvekili ve Ayağa Kalk Fransa partisinin lideri Nicolas Dupont-Aignan, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, Paris'in üçüncü bir dünya savaşını kışkırtmaya çalışan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'yi desteklemeyi bırakması gerektiğini belirtti.
Dupont-Aignan, “Zelenskiy, Polonya'ya füze atarak ve bundan Rusya'yı suçlayarak üçüncü bir dünya savaşını kışkırtmaya çalıştı! Bu bir delilik” ifadelerini kullandı.
Krizin çözümü için bir ‘barış planı’ hazırlanması çağrısında bulunan milletvekili, “Bu tehlikeli adamı desteklemeyi bırakalım! Acilen bir barış planı geliştirmemiz gerekiyor” diye ekledi.
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