https://sputniknews.com.tr/20221119/fenerbahce-bekodan-thy-avrupa-liginde-8-macta-7-galibiyet--1063622680.html

Fenerbahçe Beko'dan THY Avrupa Ligi'nde 8 maçta 7 galibiyet

Fenerbahçe Beko'dan THY Avrupa Ligi'nde 8 maçta 7 galibiyet

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 8. haftasında konuk ettiği Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u 30 sayı farkla, 107-77 yendi. 19.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-19T03:36+0300

2022-11-19T03:36+0300

2022-11-19T03:36+0300

spor

fenerbahçe beko

panathinaikos

thy avrupa ligi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/13/1063623010_0:5:864:491_1920x0_80_0_0_0a7089a1e5605bf791ab4cd6f8f92013.jpg

İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında hayatını kaybedenler anısına saygı duruşunda bulunulmasının ardından maçın ilk periyoduna Fenerbahçe Beko etkili başladı.Calathes, Hayes-Davis ve Pierre ile gelen sayılarla sarı-lacivertlilerin 7-0 öne geçmesi üzerine konuk ekip, periyot bitimine 8 dakika 15 saniye kala molaya gitti. Motley'in pota altı sayılarıyla üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe Beko, periyot bitimine 2 dakika kala, Wolters ve Bacon'un üçlük şutlarıyla etkili olan Panathinaikos'a yakalandı: 20-20. Beraberlikten sonra üstünlük kuran konuk ekip, ilk periyodu da 22-25 önde tamamladı.İkinci periyot başlangıcında bu kez sarı-lacivertliler etkili oynadı. Fenerbahçe Beko'nun, Edwards ve Melih Mahmutoğlu'nun üçlükleriyle bir anda 5 sayılık fark yakalaması üzerine konuk ekip ilk iki dakika sonunda molaya gitti: 30-25. Sarı-lacivertli ekip, Melih Mahmutoğlu'nun üçlüğü, diğer oyuncuların pota altı sayılarıyla devre bitimine 5 dakika kala, 11 sayıyla maçtaki en büyük farkı yakaladı: 41-30. Rakip takımın farkı eritme çabalarına izin vermeyen, Wilbekin'in etkili oyunuyla 15 sayılık üstünlük kuran Fenerbahçe Beko, devreyi 55-40 önde bitirdi.Üçüncü periyotta oyun üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe Beko, özellikle Wilbekin'in üçlükleri ve diğer oyuncuların pota altı katkılarıyla periyot boyunca rahat bir oyun sergiledi. Sarı-lacivertliler, periyot bitimine 1 dakika 24 saniye kala, 22 sayıyla maçtaki en büyük farka (71-49) erişti. Mola almak zorunda kalan rakibin çabası farkı eritmeye yetmedi ve ev sahibi ekip son periyoda 78-55 üstünlükle gitti.Son periyotta da sarı-lacivertli takım üstünlüğünü elden bırakmadı. Edwards ve Şehmus Hazer'in etkili oyunuyla üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe Beko, periyot boyunca, 25, 27, 30 ve 32 sayı farkları yakaladı. Maç bitimine 1 dakika kala 34 sayı ile maçtaki en yüksek farklı yakalayan (105-71) ev sahibi ekip, rahat bir oyun sergilediği maçı 107-77'lik skorla kazanmasını bildi.Liderliğini sürdürdü Bu sonuçla THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko, 8 maç sonunda 7 galibiyet elde ederek liderliğini sürdürdü. Panathinaikos ise 6. kez mağlup oldu.Fenerbahçe Beko'da Wilbekin 19, Hayes-Davis 16, Edwards 14, Motley ise 10 sayıyla galibiyette başrolü oynadı. Sarı-lacivertlilerde Melih Mahmutoğlu ve Calathes 9'ar sayıyla galibiyete katkı verdi.Panathinaikos'ta ise Bacon 20, Papagiannis 12, Wolters 11 ve Williams da 10 sayıyla maçı tamamladı.

https://sputniknews.com.tr/20221117/anadolu-efes-barcelonayi-devirdi-1063579945.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fenerbahçe beko, panathinaikos, thy avrupa ligi