Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://sputniknews.com.tr/20221119/fenerbahce-bekodan-thy-avrupa-liginde-8-macta-7-galibiyet--1063622680.html
Fenerbahçe Beko'dan THY Avrupa Ligi'nde 8 maçta 7 galibiyet
Fenerbahçe Beko'dan THY Avrupa Ligi'nde 8 maçta 7 galibiyet
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 8. haftasında konuk ettiği Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u 30 sayı farkla, 107-77 yendi. 19.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-19T03:36+0300
2022-11-19T03:36+0300
spor
fenerbahçe beko
panathinaikos
thy avrupa ligi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/13/1063623010_0:5:864:491_1920x0_80_0_0_0a7089a1e5605bf791ab4cd6f8f92013.jpg
İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında hayatını kaybedenler anısına saygı duruşunda bulunulmasının ardından maçın ilk periyoduna Fenerbahçe Beko etkili başladı.Calathes, Hayes-Davis ve Pierre ile gelen sayılarla sarı-lacivertlilerin 7-0 öne geçmesi üzerine konuk ekip, periyot bitimine 8 dakika 15 saniye kala molaya gitti. Motley'in pota altı sayılarıyla üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe Beko, periyot bitimine 2 dakika kala, Wolters ve Bacon'un üçlük şutlarıyla etkili olan Panathinaikos'a yakalandı: 20-20. Beraberlikten sonra üstünlük kuran konuk ekip, ilk periyodu da 22-25 önde tamamladı.İkinci periyot başlangıcında bu kez sarı-lacivertliler etkili oynadı. Fenerbahçe Beko'nun, Edwards ve Melih Mahmutoğlu'nun üçlükleriyle bir anda 5 sayılık fark yakalaması üzerine konuk ekip ilk iki dakika sonunda molaya gitti: 30-25. Sarı-lacivertli ekip, Melih Mahmutoğlu'nun üçlüğü, diğer oyuncuların pota altı sayılarıyla devre bitimine 5 dakika kala, 11 sayıyla maçtaki en büyük farkı yakaladı: 41-30. Rakip takımın farkı eritme çabalarına izin vermeyen, Wilbekin'in etkili oyunuyla 15 sayılık üstünlük kuran Fenerbahçe Beko, devreyi 55-40 önde bitirdi.Üçüncü periyotta oyun üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe Beko, özellikle Wilbekin'in üçlükleri ve diğer oyuncuların pota altı katkılarıyla periyot boyunca rahat bir oyun sergiledi. Sarı-lacivertliler, periyot bitimine 1 dakika 24 saniye kala, 22 sayıyla maçtaki en büyük farka (71-49) erişti. Mola almak zorunda kalan rakibin çabası farkı eritmeye yetmedi ve ev sahibi ekip son periyoda 78-55 üstünlükle gitti.Son periyotta da sarı-lacivertli takım üstünlüğünü elden bırakmadı. Edwards ve Şehmus Hazer'in etkili oyunuyla üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe Beko, periyot boyunca, 25, 27, 30 ve 32 sayı farkları yakaladı. Maç bitimine 1 dakika kala 34 sayı ile maçtaki en yüksek farklı yakalayan (105-71) ev sahibi ekip, rahat bir oyun sergilediği maçı 107-77'lik skorla kazanmasını bildi.Liderliğini sürdürdü Bu sonuçla THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko, 8 maç sonunda 7 galibiyet elde ederek liderliğini sürdürdü. Panathinaikos ise 6. kez mağlup oldu.Fenerbahçe Beko'da Wilbekin 19, Hayes-Davis 16, Edwards 14, Motley ise 10 sayıyla galibiyette başrolü oynadı. Sarı-lacivertlilerde Melih Mahmutoğlu ve Calathes 9'ar sayıyla galibiyete katkı verdi.Panathinaikos'ta ise Bacon 20, Papagiannis 12, Wolters 11 ve Williams da 10 sayıyla maçı tamamladı.
https://sputniknews.com.tr/20221117/anadolu-efes-barcelonayi-devirdi-1063579945.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/13/1063623010_102:0:763:496_1920x0_80_0_0_cfe2fd3f737b34f5a58fbfc187bbbe57.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fenerbahçe beko, panathinaikos, thy avrupa ligi
fenerbahçe beko, panathinaikos, thy avrupa ligi

Fenerbahçe Beko'dan THY Avrupa Ligi'nde 8 maçta 7 galibiyet

03:36 19.11.2022
© AAFenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 8. haftasında konuk ettiği Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u 30 sayı farkla, 107-77 yendi.
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 8. haftasında konuk ettiği Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u 30 sayı farkla, 107-77 yendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2022
© AA
Abone olTelegram
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 8. haftasında konuk ettiği Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u 30 sayı farkla, 107-77 yendi.
İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında hayatını kaybedenler anısına saygı duruşunda bulunulmasının ardından maçın ilk periyoduna Fenerbahçe Beko etkili başladı.
Calathes, Hayes-Davis ve Pierre ile gelen sayılarla sarı-lacivertlilerin 7-0 öne geçmesi üzerine konuk ekip, periyot bitimine 8 dakika 15 saniye kala molaya gitti. Motley'in pota altı sayılarıyla üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe Beko, periyot bitimine 2 dakika kala, Wolters ve Bacon'un üçlük şutlarıyla etkili olan Panathinaikos'a yakalandı: 20-20. Beraberlikten sonra üstünlük kuran konuk ekip, ilk periyodu da 22-25 önde tamamladı.
İkinci periyot başlangıcında bu kez sarı-lacivertliler etkili oynadı. Fenerbahçe Beko'nun, Edwards ve Melih Mahmutoğlu'nun üçlükleriyle bir anda 5 sayılık fark yakalaması üzerine konuk ekip ilk iki dakika sonunda molaya gitti: 30-25. Sarı-lacivertli ekip, Melih Mahmutoğlu'nun üçlüğü, diğer oyuncuların pota altı sayılarıyla devre bitimine 5 dakika kala, 11 sayıyla maçtaki en büyük farkı yakaladı: 41-30. Rakip takımın farkı eritme çabalarına izin vermeyen, Wilbekin'in etkili oyunuyla 15 sayılık üstünlük kuran Fenerbahçe Beko, devreyi 55-40 önde bitirdi.
Üçüncü periyotta oyun üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe Beko, özellikle Wilbekin'in üçlükleri ve diğer oyuncuların pota altı katkılarıyla periyot boyunca rahat bir oyun sergiledi. Sarı-lacivertliler, periyot bitimine 1 dakika 24 saniye kala, 22 sayıyla maçtaki en büyük farka (71-49) erişti. Mola almak zorunda kalan rakibin çabası farkı eritmeye yetmedi ve ev sahibi ekip son periyoda 78-55 üstünlükle gitti.
Son periyotta da sarı-lacivertli takım üstünlüğünü elden bırakmadı. Edwards ve Şehmus Hazer'in etkili oyunuyla üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe Beko, periyot boyunca, 25, 27, 30 ve 32 sayı farkları yakaladı. Maç bitimine 1 dakika kala 34 sayı ile maçtaki en yüksek farklı yakalayan (105-71) ev sahibi ekip, rahat bir oyun sergilediği maçı 107-77'lik skorla kazanmasını bildi.

Liderliğini sürdürdü

Bu sonuçla THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko, 8 maç sonunda 7 galibiyet elde ederek liderliğini sürdürdü. Panathinaikos ise 6. kez mağlup oldu.
Fenerbahçe Beko'da Wilbekin 19, Hayes-Davis 16, Edwards 14, Motley ise 10 sayıyla galibiyette başrolü oynadı. Sarı-lacivertlilerde Melih Mahmutoğlu ve Calathes 9'ar sayıyla galibiyete katkı verdi.
Panathinaikos'ta ise Bacon 20, Papagiannis 12, Wolters 11 ve Williams da 10 sayıyla maçı tamamladı.
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 8. haftasında konuk ettiği Katalan temsilcisi Barcelona'yı 96-86 yendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2022
SPOR
Anadolu Efes, Barcelona'yı devirdi
17 Kasım, 23:06
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала