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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221119/eski-abd-hazine-bakani-mnuchin-ukrayna-konusunda-muzakereler-icin-dogru-zaman-simdi-1063630055.html
Eski ABD Hazine Bakanı Mnuchin: Ukrayna konusunda müzakereler için doğru zaman şimdi
Eski ABD Hazine Bakanı Mnuchin: Ukrayna konusunda müzakereler için doğru zaman şimdi
ABD'nin eski başkanı Donald Trump yönetiminin Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Ukrayna konusunda bir müzakere sürecinin başlatılması gerektiğini savundu. 19.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-19T14:50+0300
2022-11-19T14:50+0300
ukrayna krizi
abd
ukrayna
ukrayna krizi
rusya
müzakere
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CNBC'ye konuşan Mnuchin, müzakereler için uygun zamanın şimdi olduğunu belirterek, en azından çatışmaların durdurabileceğini vurguladı.Mnuchin, “Başkan Biden ve Çin lideri Xi Jinping arasında yapılan görüşmede, iki dünya liderinin çatışmayı sona erdirmek için bu sorunu çözebileceğini gerçekten umuyordum” dedi.Mnuchin, çatışmaların sürmesi halinde Avrupa'nın ‘telafisi zor sonuçlarla’ karşı karşıya kalabileceğini de sözlerine ekledi.
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abd, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, müzakere
abd, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, müzakere

Eski ABD Hazine Bakanı Mnuchin: Ukrayna konusunda müzakereler için doğru zaman şimdi

14:50 19.11.2022
© REUTERS / Sarah SilbigerSteven Mnuchin
Steven Mnuchin - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2022
© REUTERS / Sarah Silbiger
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ABD'nin eski başkanı Donald Trump yönetiminin Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Ukrayna konusunda bir müzakere sürecinin başlatılması gerektiğini savundu.
CNBC'ye konuşan Mnuchin, müzakereler için uygun zamanın şimdi olduğunu belirterek, en azından çatışmaların durdurabileceğini vurguladı.
Mnuchin, “Başkan Biden ve Çin lideri Xi Jinping arasında yapılan görüşmede, iki dünya liderinin çatışmayı sona erdirmek için bu sorunu çözebileceğini gerçekten umuyordum” dedi.
Mnuchin, çatışmaların sürmesi halinde Avrupa'nın ‘telafisi zor sonuçlarla’ karşı karşıya kalabileceğini de sözlerine ekledi.
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