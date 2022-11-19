https://sputniknews.com.tr/20221119/eski-abd-hazine-bakani-mnuchin-ukrayna-konusunda-muzakereler-icin-dogru-zaman-simdi-1063630055.html

Eski ABD Hazine Bakanı Mnuchin: Ukrayna konusunda müzakereler için doğru zaman şimdi

Eski ABD Hazine Bakanı Mnuchin: Ukrayna konusunda müzakereler için doğru zaman şimdi

ABD'nin eski başkanı Donald Trump yönetiminin Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Ukrayna konusunda bir müzakere sürecinin başlatılması gerektiğini savundu. 19.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-19T14:50+0300

2022-11-19T14:50+0300

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ukrayna krizi

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müzakere

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CNBC'ye konuşan Mnuchin, müzakereler için uygun zamanın şimdi olduğunu belirterek, en azından çatışmaların durdurabileceğini vurguladı.Mnuchin, “Başkan Biden ve Çin lideri Xi Jinping arasında yapılan görüşmede, iki dünya liderinin çatışmayı sona erdirmek için bu sorunu çözebileceğini gerçekten umuyordum” dedi.Mnuchin, çatışmaların sürmesi halinde Avrupa'nın ‘telafisi zor sonuçlarla’ karşı karşıya kalabileceğini de sözlerine ekledi.

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abd, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, müzakere