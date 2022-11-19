https://sputniknews.com.tr/20221119/eski-abd-hazine-bakani-mnuchin-ukrayna-konusunda-muzakereler-icin-dogru-zaman-simdi-1063630055.html
Eski ABD Hazine Bakanı Mnuchin: Ukrayna konusunda müzakereler için doğru zaman şimdi
Eski ABD Hazine Bakanı Mnuchin: Ukrayna konusunda müzakereler için doğru zaman şimdi
ABD'nin eski başkanı Donald Trump yönetiminin Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Ukrayna konusunda bir müzakere sürecinin başlatılması gerektiğini savundu. 19.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-19T14:50+0300
2022-11-19T14:50+0300
2022-11-19T14:50+0300
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CNBC'ye konuşan Mnuchin, müzakereler için uygun zamanın şimdi olduğunu belirterek, en azından çatışmaların durdurabileceğini vurguladı.Mnuchin, “Başkan Biden ve Çin lideri Xi Jinping arasında yapılan görüşmede, iki dünya liderinin çatışmayı sona erdirmek için bu sorunu çözebileceğini gerçekten umuyordum” dedi.Mnuchin, çatışmaların sürmesi halinde Avrupa'nın ‘telafisi zor sonuçlarla’ karşı karşıya kalabileceğini de sözlerine ekledi.
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abd, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, müzakere
abd, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, müzakere
Eski ABD Hazine Bakanı Mnuchin: Ukrayna konusunda müzakereler için doğru zaman şimdi
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ABD'nin eski başkanı Donald Trump yönetiminin Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Ukrayna konusunda bir müzakere sürecinin başlatılması gerektiğini savundu.
CNBC'ye konuşan Mnuchin, müzakereler için uygun zamanın şimdi olduğunu belirterek, en azından çatışmaların durdurabileceğini vurguladı.
Mnuchin, “Başkan Biden ve Çin lideri Xi Jinping arasında yapılan görüşmede, iki dünya liderinin çatışmayı sona erdirmek için bu sorunu çözebileceğini gerçekten umuyordum” dedi.
Mnuchin, çatışmaların sürmesi halinde Avrupa'nın ‘telafisi zor sonuçlarla’ karşı karşıya kalabileceğini de sözlerine ekledi.