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Dışişleri Bakanlığı: Kuzey Kore'nin balistik füze denemelerini kınıyoruz
Dışişleri Bakanlığı: Kuzey Kore'nin balistik füze denemelerini kınıyoruz
Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore'nin balistik füze denemelerini kınadığını belirtti. 19.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-19T13:24+0300
2022-11-19T13:24+0300
politika
kuzey kore
türkiye
dışişleri bakanlığı
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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kuzey Kore'nin dün (18 Kasım) gerçekleştirdiği kıtalararası balistik füze denemesi dahil olmak üzere yıl başından bu yana artan sayıdaki balistik füze denemelerini kınıyoruz. Kuzey Kore'nin tüm uluslararası uyarılara rağmen sürdürdüğü bu sorumsuz tutumun bölgesel barış ve istikrara muhtemel olumsuz etkilerinden kaygı duyuyoruz. Kuzey Kore'yi, ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarından kaynaklanan yükümlülüklerine uymaya ve bölgede daha fazla gerilime neden olabilecek eylemlerden kaçınmaya çağırıyoruz."
https://sputniknews.com.tr/20221118/guney-kore-ve-japonya-kuzey-kore-kitalararasi-balistik-fuze-denemesi-gerceklestirdi-1063585723.html
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kuzey kore, türkiye, dışişleri bakanlığı
kuzey kore, türkiye, dışişleri bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı: Kuzey Kore'nin balistik füze denemelerini kınıyoruz

13:24 19.11.2022
© AFP 2022 / ANTHONY WALLACEKuzey Kore - füze denemesi
Kuzey Kore - füze denemesi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2022
© AFP 2022 / ANTHONY WALLACE
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Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore'nin balistik füze denemelerini kınadığını belirtti.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kuzey Kore'nin dün (18 Kasım) gerçekleştirdiği kıtalararası balistik füze denemesi dahil olmak üzere yıl başından bu yana artan sayıdaki balistik füze denemelerini kınıyoruz.

Kuzey Kore'nin tüm uluslararası uyarılara rağmen sürdürdüğü bu sorumsuz tutumun bölgesel barış ve istikrara muhtemel olumsuz etkilerinden kaygı duyuyoruz.

Kuzey Kore'yi, ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarından kaynaklanan yükümlülüklerine uymaya ve bölgede daha fazla gerilime neden olabilecek eylemlerden kaçınmaya çağırıyoruz."
Kuzey Kore'nin yeni tipteki ve bugüne değinkilerin en büyüğü niteliğindeki Hwasong-17 isimli kıtalararası balistik füze (ICBM) denemesinden görüntü. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2022
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