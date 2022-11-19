https://sputniknews.com.tr/20221119/disisleri-bakanligi-kuzey-korenin-balistik-fuze-denemelerini-kiniyoruz-1063628176.html

Dışişleri Bakanlığı: Kuzey Kore'nin balistik füze denemelerini kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı: Kuzey Kore'nin balistik füze denemelerini kınıyoruz

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore'nin balistik füze denemelerini kınadığını belirtti. 19.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-19T13:24+0300

2022-11-19T13:24+0300

2022-11-19T13:24+0300

politika

kuzey kore

türkiye

dışişleri bakanlığı

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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kuzey Kore'nin dün (18 Kasım) gerçekleştirdiği kıtalararası balistik füze denemesi dahil olmak üzere yıl başından bu yana artan sayıdaki balistik füze denemelerini kınıyoruz. Kuzey Kore'nin tüm uluslararası uyarılara rağmen sürdürdüğü bu sorumsuz tutumun bölgesel barış ve istikrara muhtemel olumsuz etkilerinden kaygı duyuyoruz. Kuzey Kore'yi, ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarından kaynaklanan yükümlülüklerine uymaya ve bölgede daha fazla gerilime neden olabilecek eylemlerden kaçınmaya çağırıyoruz."

https://sputniknews.com.tr/20221118/guney-kore-ve-japonya-kuzey-kore-kitalararasi-balistik-fuze-denemesi-gerceklestirdi-1063585723.html

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