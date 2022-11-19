https://sputniknews.com.tr/20221119/cin-devlet-baskani-siden-taylanda-isbirligi-cagrisi-1063637953.html

Çin Devlet Başkanı Şi'den Tayland'a işbirliği çağrısı

Çin Devlet Başkanı Şi'den Tayland'a işbirliği çağrısı

Çin Devlet Başkanı Şi , Tayland'a iki ülke arasında geleneksel dostluğu ve kapsamlı stratejik işbirliğini ve Hindiçini bölgesinde ulaştırma projeleriyle... 19.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-19T20:33+0300

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dünya

şi cinping

çin

tayland

kral maha vajiralongkorn

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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Tayland'da düzenlenen Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği Zirvesi'nde, Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn'un resepsiyona katıldı, ardından Başbakan Prayut Chan-o-cha ile yüz yüze ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.Prayut ile görüşmesinde, Çin ve Tayland'ın kapsamlı stratejik işbirliği başlatmasından bu yana geçen 10 yılda iki ülke arasında geleneksel dostluğun yeni bir düzeye ulaştığını ifade eden Şi, bu bağların istikrar, refah ve sürdürülebilirlik hedefiyle, "ortak geleceği paylaşan Çin-Tayland topluluğu" oluşturmak için sürdürülmesini umduklarını belirtti.Şi, Çin, Tayland ve Laos arasında Hindiçini bölgesinde ulaştırma ve altyapı projeleriyle fiziksel bağlantılığın ilerletilmesi, işbirliğinin hızlandırılması gerektiğini vurguladı.Çin'in Tayland ve diğer Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkeleri ile bölgesel barış, güvenlik ve refahın geliştirilmesi için birlikte çalışmaya hazır olduğunu vurgulayan Şi, ayrıca Bölgesel Kapsamlı Ekonomik İşbirliği (RCEP) anlaşmasının uygulanmasıyla serbest ticaretin bölgeye çok daha geniş imkan ve fırsatlar yaratmasına katkı sağlamayı umduklarını dile getirdi.Prayut da Tayland'ın, kapsamlı stratejik işbirliği geliştirmek üzere Pekin ile üst düzey ortak çalışmalara hazır olduğunu belirtti.Görüşmenin ardından iki ülke heyetleri, Çin-Tayland Stratejik İşbirliği İçin Ortak Eylem Planı (2022-2026), İpek Yolu Ekonomik Kuşağı ve 21. Yüzyıl Deniz İpek Yolu'nun Desteklenmesi İçin İşbirliği Planı, Çin-Tayland-Laos Bağlantılılık Geliştirme Koridoru İşbirliği Planı'nı içeren işbirliği anlaşmalarına imza attı.

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