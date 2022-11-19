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https://sputniknews.com.tr/20221119/beyoglundaki-teror-saldirisinda-patlayicinin-olta-kursunuyla-guclendirildigi-belirlendi-1063626666.html
Beyoğlu'ndaki terör saldırısında patlayıcının 'olta kurşunu'yla güçlendirildiği belirlendi
Beyoğlu'ndaki terör saldırısında patlayıcının 'olta kurşunu'yla güçlendirildiği belirlendi
Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında, patlayıcının çivi, demir parçaları ve olta kurşunuyla güçlendirildiği tespit edildi. 19.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-19T12:31+0300
2022-11-19T12:49+0300
türkiye
beyoğlu
terör
kurşun
bomba
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Alınan bilgiye göre, İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, zaman ayarlı olduğu değerlendirilen bombanın parçaları üzerindeki incelemesi de devam ediyor.Yapılan tespitlerde TNT cinsi patlayıcının güçlenmesi için içine çivi, demir parçaları ve olta kurşunu konulduğu belirlenirken delillerde TNT ve nitro selüloz kalıntıları ortaya çıktı.
https://sputniknews.com.tr/20221118/beyoglundaki-teror-saldirisina-iliskin-savciligin-sevk-yazisinin-detaylarina-ulasildi-1063615437.html
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beyoğlu, terör, kurşun, bomba
beyoğlu, terör, kurşun, bomba

Beyoğlu'ndaki terör saldırısında patlayıcının 'olta kurşunu'yla güçlendirildiği belirlendi

12:31 19.11.2022 (güncellendi: 12:49 19.11.2022)
© AABeyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında, patlayıcının çivi, demir parçaları ve olta kurşunuyla güçlendirildiği tespit edildi
Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında, patlayıcının çivi, demir parçaları ve olta kurşunuyla güçlendirildiği tespit edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2022
© AA
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Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında, patlayıcının çivi, demir parçaları ve olta kurşunuyla güçlendirildiği tespit edildi.
Alınan bilgiye göre, İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.
© AABeyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında, patlayıcının çivi, demir parçaları ve olta kurşunuyla güçlendirildiği tespit edildi
Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında, patlayıcının çivi, demir parçaları ve olta kurşunuyla güçlendirildiği tespit edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2022
Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında, patlayıcının çivi, demir parçaları ve olta kurşunuyla güçlendirildiği tespit edildi
© AA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, zaman ayarlı olduğu değerlendirilen bombanın parçaları üzerindeki incelemesi de devam ediyor.
© AABeyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında, patlayıcının çivi, demir parçaları ve olta kurşunuyla güçlendirildiği tespit edildi
Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında, patlayıcının çivi, demir parçaları ve olta kurşunuyla güçlendirildiği tespit edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2022
Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında, patlayıcının çivi, demir parçaları ve olta kurşunuyla güçlendirildiği tespit edildi
© AA
Yapılan tespitlerde TNT cinsi patlayıcının güçlenmesi için içine çivi, demir parçaları ve olta kurşunu konulduğu belirlenirken delillerde TNT ve nitro selüloz kalıntıları ortaya çıktı.
Beyoğlu'ndaki terör saldırısına ilişkin gözaltına alınan terörist Ahlam Albashır'ın da aralarında bulunduğu 49 şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2022
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Beyoğlu'ndaki terör saldırısına ilişkin savcılığın sevk yazısının detaylarına ulaşıldı
Dün, 21:52
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