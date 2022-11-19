Beyoğlu'ndaki terör saldırısında patlayıcının 'olta kurşunu'yla güçlendirildiği belirlendi
12:31 19.11.2022 (güncellendi: 12:49 19.11.2022)
© AABeyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında, patlayıcının çivi, demir parçaları ve olta kurşunuyla güçlendirildiği tespit edildi
© AA
Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında, patlayıcının çivi, demir parçaları ve olta kurşunuyla güçlendirildiği tespit edildi.
Alınan bilgiye göre, İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.
© AABeyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında, patlayıcının çivi, demir parçaları ve olta kurşunuyla güçlendirildiği tespit edildi
Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında, patlayıcının çivi, demir parçaları ve olta kurşunuyla güçlendirildiği tespit edildi
© AA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, zaman ayarlı olduğu değerlendirilen bombanın parçaları üzerindeki incelemesi de devam ediyor.
© AABeyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında, patlayıcının çivi, demir parçaları ve olta kurşunuyla güçlendirildiği tespit edildi
Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında, patlayıcının çivi, demir parçaları ve olta kurşunuyla güçlendirildiği tespit edildi
© AA
Yapılan tespitlerde TNT cinsi patlayıcının güçlenmesi için içine çivi, demir parçaları ve olta kurşunu konulduğu belirlenirken delillerde TNT ve nitro selüloz kalıntıları ortaya çıktı.