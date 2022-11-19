https://sputniknews.com.tr/20221119/beyoglundaki-teror-saldirisinda-patlayicinin-olta-kursunuyla-guclendirildigi-belirlendi-1063626666.html

Beyoğlu'ndaki terör saldırısında patlayıcının 'olta kurşunu'yla güçlendirildiği belirlendi

Beyoğlu'ndaki terör saldırısında patlayıcının 'olta kurşunu'yla güçlendirildiği belirlendi

Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında, patlayıcının çivi, demir parçaları ve olta kurşunuyla güçlendirildiği tespit edildi. 19.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-19T12:31+0300

2022-11-19T12:31+0300

2022-11-19T12:49+0300

türkiye

beyoğlu

terör

kurşun

bomba

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/13/1063627152_0:71:1200:746_1920x0_80_0_0_af7779b4b427db00673b308440c44a04.jpg

Alınan bilgiye göre, İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, zaman ayarlı olduğu değerlendirilen bombanın parçaları üzerindeki incelemesi de devam ediyor.Yapılan tespitlerde TNT cinsi patlayıcının güçlenmesi için içine çivi, demir parçaları ve olta kurşunu konulduğu belirlenirken delillerde TNT ve nitro selüloz kalıntıları ortaya çıktı.

https://sputniknews.com.tr/20221118/beyoglundaki-teror-saldirisina-iliskin-savciligin-sevk-yazisinin-detaylarina-ulasildi-1063615437.html

türkiye

beyoğlu

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

beyoğlu, terör, kurşun, bomba