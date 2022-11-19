Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20221119/beyoglundaki-teror-saldirisina-iliskin-2-zanli-daha-yakalandi-1063626770.html
Beyoğlu'ndaki terör saldırısına ilişkin 2 zanlı daha yakalandı
Beyoğlu'ndaki terör saldırısına ilişkin 2 zanlı daha yakalandı
Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına ilişkin 2 şüpheli daha gözaltına alındı. 19.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-19T12:37+0300
2022-11-19T12:44+0300
türkiye
bomba
beyoğlu
terör
terör örgütü
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/13/1063626869_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_8e6da99296f853c78a82848a9648a43b.jpg
Alınan bilgiye göre, İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, terörist Ahlam Albashır ve firari şüpheli Bilal Hassan'ın illegal yollarla Türkiye'ye geçmesine yardım ettikleri belirlenen 2 zanlı yakalandı.İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20221118/beyoglundaki-teror-saldirisini-gerceklestiren-terorist-albasir-cezaevine-goturuldu-1063585876.html
türkiye
beyoğlu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/13/1063626869_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_848e6b8f6df48efbe0b422e511d330a8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
bomba, beyoğlu, terör, terör örgütü
bomba, beyoğlu, terör, terör örgütü

Beyoğlu'ndaki terör saldırısına ilişkin 2 zanlı daha yakalandı

12:37 19.11.2022 (güncellendi: 12:44 19.11.2022)
© AABeyoğlu'ndaki terör saldırısına ilişkin gözaltılar
Beyoğlu'ndaki terör saldırısına ilişkin gözaltılar - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2022
© AA
Abone olTelegram
Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına ilişkin 2 şüpheli daha gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, terörist Ahlam Albashır ve firari şüpheli Bilal Hassan'ın illegal yollarla Türkiye'ye geçmesine yardım ettikleri belirlenen 2 zanlı yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Beyoğlu'ndaki bombalı saldırıyı gerçekleştiren terörist Ahlam Albashır'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli, sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2022
TÜRKİYE
Beyoğlu'ndaki terör saldırısını gerçekleştiren terörist Albasır cezaevine götürüldü
Dün, 06:50
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала