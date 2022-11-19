https://sputniknews.com.tr/20221119/beyoglundaki-teror-saldirisina-iliskin-2-zanli-daha-yakalandi-1063626770.html
Beyoğlu'ndaki terör saldırısına ilişkin 2 zanlı daha yakalandı
Beyoğlu'ndaki terör saldırısına ilişkin 2 zanlı daha yakalandı
Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına ilişkin 2 şüpheli daha gözaltına alındı. 19.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-19T12:37+0300
2022-11-19T12:37+0300
2022-11-19T12:44+0300
türkiye
bomba
beyoğlu
terör
terör örgütü
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Alınan bilgiye göre, İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, terörist Ahlam Albashır ve firari şüpheli Bilal Hassan'ın illegal yollarla Türkiye'ye geçmesine yardım ettikleri belirlenen 2 zanlı yakalandı.İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20221118/beyoglundaki-teror-saldirisini-gerceklestiren-terorist-albasir-cezaevine-goturuldu-1063585876.html
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bomba, beyoğlu, terör, terör örgütü
bomba, beyoğlu, terör, terör örgütü
Beyoğlu'ndaki terör saldırısına ilişkin 2 zanlı daha yakalandı
12:37 19.11.2022 (güncellendi: 12:44 19.11.2022) Abone ol
Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına ilişkin 2 şüpheli daha gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, terörist Ahlam Albashır ve firari şüpheli Bilal Hassan'ın illegal yollarla Türkiye'ye geçmesine yardım ettikleri belirlenen 2 zanlı yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.