https://sputniknews.com.tr/20221119/belcikada-butce-rakamlari-arasinda-buyuk-fark-bakan-istifa-etti-1063620838.html

Belçika’da bütçe rakamları arasında büyük fark: Bakan istifa etti

Belçika’da bütçe rakamları arasında büyük fark: Bakan istifa etti

Belçika’da geçtiğimiz ay Başbakan Alexander De Croo tarafından açıklanan bütçe rakamları ile bu hafta açıklanan resmi veriler arasında 1.7 milyar euro'luk fark... 19.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-19T00:05+0300

2022-11-19T00:05+0300

2022-11-19T00:05+0300

dünya

belçika

bütçe

fark

bakan

istifa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/13/1063620930_0:0:2379:1339_1920x0_80_0_0_36958931297593e3743d97298c3e3aef.jpg

Belçika'da bu hafta ve geçtiğimiz ay Başbakan Alexander De Croo tarafından açıklanan rakamlardaki 1.7 milyar euro'luk fark Belçika Federal Parlamentosu'nda tartışmaya sebep oldu.Söz konusu farkı 'hükümetin beceriksizliği' olarak yorumlayan muhalefete karşı Başbakan De Croo sebebin 'teknik bir hata' sonucu oluştuğunu ileri sürdü. Hata sonrası üzerinde artan baskılar nedeniyle Bütçeden Sorumlu Devlet Bakanı Eva De Bleeker görevinden ayrıldı.Yeni bakan yemin etti Gelen istifanın ardından, boşalan bütçeden sorumlu devlet bakanlığı görevine Frankofon Liberal Parti Reform Hareketi (MR) partisinin Brüksel Parlamentosu grup başkanı Alexia Bertrand’ın getirildiği açıklandı. Bakan Bertrand’ın, Belçika Kralı Philippe’in makamında yemin ederek göreve başladığı bildirildi.

belçika

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

belçika, bütçe, fark, bakan, istifa