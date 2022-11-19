https://sputniknews.com.tr/20221119/belcikada-butce-rakamlari-arasinda-buyuk-fark-bakan-istifa-etti-1063620838.html
Belçika’da bütçe rakamları arasında büyük fark: Bakan istifa etti
Belçika’da bütçe rakamları arasında büyük fark: Bakan istifa etti
Belçika’da geçtiğimiz ay Başbakan Alexander De Croo tarafından açıklanan bütçe rakamları ile bu hafta açıklanan resmi veriler arasında 1.7 milyar euro'luk fark... 19.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-19T00:05+0300
2022-11-19T00:05+0300
2022-11-19T00:05+0300
dünya
belçika
bütçe
fark
bakan
istifa
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Belçika'da bu hafta ve geçtiğimiz ay Başbakan Alexander De Croo tarafından açıklanan rakamlardaki 1.7 milyar euro'luk fark Belçika Federal Parlamentosu'nda tartışmaya sebep oldu.Söz konusu farkı 'hükümetin beceriksizliği' olarak yorumlayan muhalefete karşı Başbakan De Croo sebebin 'teknik bir hata' sonucu oluştuğunu ileri sürdü. Hata sonrası üzerinde artan baskılar nedeniyle Bütçeden Sorumlu Devlet Bakanı Eva De Bleeker görevinden ayrıldı.Yeni bakan yemin etti Gelen istifanın ardından, boşalan bütçeden sorumlu devlet bakanlığı görevine Frankofon Liberal Parti Reform Hareketi (MR) partisinin Brüksel Parlamentosu grup başkanı Alexia Bertrand’ın getirildiği açıklandı. Bakan Bertrand’ın, Belçika Kralı Philippe’in makamında yemin ederek göreve başladığı bildirildi.
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belçika, bütçe, fark, bakan, istifa
belçika, bütçe, fark, bakan, istifa
Belçika’da bütçe rakamları arasında büyük fark: Bakan istifa etti
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Belçika’da geçtiğimiz ay Başbakan Alexander De Croo tarafından açıklanan bütçe rakamları ile bu hafta açıklanan resmi veriler arasında 1.7 milyar euro'luk fark meydana gelmesinin ardından Bütçeden Sorumlu Devlet Bakanı Eva De Bleeker istifa etti.
Belçika'da bu hafta ve geçtiğimiz ay Başbakan Alexander De Croo tarafından açıklanan rakamlardaki 1.7 milyar euro'luk fark Belçika Federal Parlamentosu'nda tartışmaya sebep oldu.
Söz konusu farkı 'hükümetin beceriksizliği' olarak yorumlayan muhalefete karşı Başbakan De Croo sebebin 'teknik bir hata' sonucu oluştuğunu ileri sürdü. Hata sonrası üzerinde artan baskılar nedeniyle Bütçeden Sorumlu Devlet Bakanı Eva De Bleeker görevinden ayrıldı.
Yeni bakan yemin etti
Gelen istifanın ardından, boşalan bütçeden sorumlu devlet bakanlığı görevine Frankofon Liberal Parti Reform Hareketi (MR) partisinin Brüksel Parlamentosu grup başkanı Alexia Bertrand’ın getirildiği açıklandı. Bakan Bertrand’ın, Belçika Kralı Philippe’in makamında yemin ederek göreve başladığı bildirildi.