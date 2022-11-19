https://sputniknews.com.tr/20221119/bakan-kocadan-antibiyotik-kullanimi-uyarisi-1063621432.html

Bakan Koca'dan antibiyotik kullanımı uyarısı

Bakan Koca'dan antibiyotik kullanımı uyarısı

Sağlık Bakanı Koca, "Antibiyotikler, biz kullandıkça etkisini kaybeden ilaçlardır. İleride sizi koruyacak silahı doktorunuz zorunlu görmedikçe, yeri ve zamanı... 19.11.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

fahrettin koca

antibiyotik

ilaç

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, '18-24 Kasım Dünya Antibiyotik Farkındalık Haftası' nedeniyle Twitter hesabından açıklama yaptı. Koca, "Antibiyotikler, antiviraller, antifungaller, antiparaziterler biz kullandıkça etkisini kaybeden ilaçlardır. İleride sizi koruyacak silahı doktorunuz zorunlu görmedikçe, yeri ve zamanı gelmeden kullanmayın. İhtiyacınız olduğunda faydasını görün" ifadelerini kullandı.

türkiye

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fahrettin koca, antibiyotik, ilaç