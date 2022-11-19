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https://sputniknews.com.tr/20221119/bakan-kocadan-antibiyotik-kullanimi-uyarisi-1063621432.html
Bakan Koca'dan antibiyotik kullanımı uyarısı
Bakan Koca'dan antibiyotik kullanımı uyarısı
Sağlık Bakanı Koca, "Antibiyotikler, biz kullandıkça etkisini kaybeden ilaçlardır. İleride sizi koruyacak silahı doktorunuz zorunlu görmedikçe, yeri ve zamanı... 19.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-19T00:27+0300
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türkiye
fahrettin koca
antibiyotik
ilaç
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, '18-24 Kasım Dünya Antibiyotik Farkındalık Haftası' nedeniyle Twitter hesabından açıklama yaptı. Koca, "Antibiyotikler, antiviraller, antifungaller, antiparaziterler biz kullandıkça etkisini kaybeden ilaçlardır. İleride sizi koruyacak silahı doktorunuz zorunlu görmedikçe, yeri ve zamanı gelmeden kullanmayın. İhtiyacınız olduğunda faydasını görün" ifadelerini kullandı.
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fahrettin koca, antibiyotik, ilaç
fahrettin koca, antibiyotik, ilaç

Bakan Koca'dan antibiyotik kullanımı uyarısı

00:27 19.11.2022
© İHA / SAMET DOĞRUSağlık Bakanı Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2022
© İHA / SAMET DOĞRU
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Sağlık Bakanı Koca, "Antibiyotikler, biz kullandıkça etkisini kaybeden ilaçlardır. İleride sizi koruyacak silahı doktorunuz zorunlu görmedikçe, yeri ve zamanı gelmeden kullanmayın" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, '18-24 Kasım Dünya Antibiyotik Farkındalık Haftası' nedeniyle Twitter hesabından açıklama yaptı.
Koca, "Antibiyotikler, antiviraller, antifungaller, antiparaziterler biz kullandıkça etkisini kaybeden ilaçlardır. İleride sizi koruyacak silahı doktorunuz zorunlu görmedikçe, yeri ve zamanı gelmeden kullanmayın. İhtiyacınız olduğunda faydasını görün" ifadelerini kullandı.
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