https://sputniknews.com.tr/20221119/bakan-kocadan-antibiyotik-kullanimi-uyarisi-1063621432.html
Bakan Koca'dan antibiyotik kullanımı uyarısı
Bakan Koca'dan antibiyotik kullanımı uyarısı
Sağlık Bakanı Koca, "Antibiyotikler, biz kullandıkça etkisini kaybeden ilaçlardır. İleride sizi koruyacak silahı doktorunuz zorunlu görmedikçe, yeri ve zamanı... 19.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-19T00:27+0300
2022-11-19T00:27+0300
2022-11-19T00:27+0300
türkiye
fahrettin koca
antibiyotik
ilaç
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, '18-24 Kasım Dünya Antibiyotik Farkındalık Haftası' nedeniyle Twitter hesabından açıklama yaptı. Koca, "Antibiyotikler, antiviraller, antifungaller, antiparaziterler biz kullandıkça etkisini kaybeden ilaçlardır. İleride sizi koruyacak silahı doktorunuz zorunlu görmedikçe, yeri ve zamanı gelmeden kullanmayın. İhtiyacınız olduğunda faydasını görün" ifadelerini kullandı.
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fahrettin koca, antibiyotik, ilaç
fahrettin koca, antibiyotik, ilaç
Bakan Koca'dan antibiyotik kullanımı uyarısı
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Sağlık Bakanı Koca, "Antibiyotikler, biz kullandıkça etkisini kaybeden ilaçlardır. İleride sizi koruyacak silahı doktorunuz zorunlu görmedikçe, yeri ve zamanı gelmeden kullanmayın" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, '18-24 Kasım Dünya Antibiyotik Farkındalık Haftası' nedeniyle Twitter hesabından açıklama yaptı.
Koca, "Antibiyotikler, antiviraller, antifungaller, antiparaziterler biz kullandıkça etkisini kaybeden ilaçlardır. İleride sizi koruyacak silahı doktorunuz zorunlu görmedikçe, yeri ve zamanı gelmeden kullanmayın. İhtiyacınız olduğunda faydasını görün" ifadelerini kullandı.