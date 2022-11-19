https://sputniknews.com.tr/20221119/bakan-koca-istiklal-caddesindeki-patlamada-taburcu-olanlarin-sayisi-71e-ulasti-1063632053.html
Bakan Koca: İstiklal Caddesi'ndeki patlamada taburcu olanların sayısı 71’e ulaştı
Bakan Koca: İstiklal Caddesi'ndeki patlamada taburcu olanların sayısı 71’e ulaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında yaralanan 81 kişiden 71'inin tedavilerinin ardından taburcu olduğunu, 2'si... 19.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-19T17:11+0300
2022-11-19T17:11+0300
2022-11-19T17:14+0300
türkiye
fahrettin koca
terör
terör saldırısı
saldırı
taburcu
istanbul
siber saldırı
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İstanbul'daki terör saldırısında yaralananlardan 71'i taburcu edildi, 10'unun tedavisi sürüyor.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,, sosyal medya hesabından patlamada yaralananların sağlık durumlarına ilişkin paylaşımda bulundu.Koca, paylaşımında, "İstiklal Caddesi'ndeki patlamada yaralananların son durumu: Toplam 81 yaralıdan tedavisi tamamlanıp taburcu olanların sayısı 71'e ulaştı. 8 yaralımızın tedavisi serviste devam ediyor. 2 hastamız yoğun bakımda. Sağlık çalışanlarımız, hepimiz adına, ellerinden geleni yapıyor" ifadelerini kullandı.
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fahrettin koca, terör, terör saldırısı, saldırı, taburcu, istanbul, siber saldırı
fahrettin koca, terör, terör saldırısı, saldırı, taburcu, istanbul, siber saldırı
Bakan Koca: İstiklal Caddesi'ndeki patlamada taburcu olanların sayısı 71’e ulaştı
17:11 19.11.2022 (güncellendi: 17:14 19.11.2022) Abone ol
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında yaralanan 81 kişiden 71'inin tedavilerinin ardından taburcu olduğunu, 2'si yoğun bakımda 10'unun tedavisine devam edildiğini bildirdi.
İstanbul'daki terör saldırısında yaralananlardan 71'i taburcu edildi, 10'unun tedavisi sürüyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,, sosyal medya hesabından patlamada yaralananların sağlık durumlarına ilişkin paylaşımda bulundu.
Koca, paylaşımında, "İstiklal Caddesi'ndeki patlamada yaralananların son durumu: Toplam 81 yaralıdan tedavisi tamamlanıp taburcu olanların sayısı 71'e ulaştı. 8 yaralımızın tedavisi serviste devam ediyor. 2 hastamız yoğun bakımda. Sağlık çalışanlarımız, hepimiz adına, ellerinden geleni yapıyor" ifadelerini kullandı.