Bakan Çavuşoğlu: Dünyanın öbür yanında çatışmalar sürerken dar bir alanda barış içinde yaşayamayız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, küreselleşme yüzünden lokal meselelerin artık küresel bir hal aldığına işaret ederek, “Küresel sorunlar kolektif eylem... 19.11.2022, Sputnik Türkiye

Çavuşoğlu, İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Asya Siyasi Partiler Konferansı (ICAPP) 11. Genel Kurul Toplantısı'nda verilen akşam yemeğinde konuştu.Küreselleşmeden ötürü yerel meselelerin artık küresel bir hal aldığını ve ziyaret ettikleri her ülkede benzer sorunların konuşulduğunu kaydeden Çavuşoğlu, “Yükselen enflasyon, enerji krizi, düzensiz göç… Kamboçya’dan Kazakistan’a kadar dünya genelinde paylaşılan endişeler hep bunlar. “ dedi.Çavuşoğlu, “Dünyanın öbür yanında çatışmalar sürerken artık dar bir alanda barış ve refah içinde yaşayamayız. Kelebek etkisi bir gerçek. Suriye, Libya ya da Afganistan’daki çatışmaların Avrupa nüfusunu nasıl etkilediğini hatırlayın.” dedi.Şu anda benzer şekilde Avrupa’da yaşanan savaşın Asya ve Latin Amerika gibi dünyanın her yerini etkilediğini söyleyen Çavuşoğlu, çatışmaların halen sürmesinden ötürü karamsar olmak için çok fazla sebebin bulunduğunu belirtti.Siyasetçiler olarak çok taraflı bir siyaseti yürütmenin kendileri için zorunluluk olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, “Küresel sorunlar kolektif eylem gerektiriyor.” dedi.Bakan Çavuşoğlu, Türkiye’nin dünyanın her yerinde üstlendiği arabulucu rolünün dünya barışına sunduğu katkılara da vurgu yaptı.Tahıl anlaşmanın küresel gıda güvenliğine yaptığı katkıyı fiyat endeksinde yaşanan düşüşle örneklendiren Çavuşoğlu, sürecin oldukça zor olduğunu belirtti.Türkiye’nin Asya’nın yeniden yükselmesinden büyük memnuniyet duyduklarını aktaran Çavuşoğlu, pek çok bölgesel örgütle iş birliğinin sürdüğünü ifade etti.

